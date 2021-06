La pugna entre la degana Maria Eugènia Gay i la candidatura Oliveros-Boza marca les eleccions a l'Advocacia de Barcelona

Un total de cinc candidatures s'han presentat a les eleccions de la junta del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Més de 24.000 persones col·legiades podran votar aquest dijous per escollir qui ocuparà els diferents càrrecs durant els pròxims quatre anys. Entre les diferents llistes hi ha la de l'actual degana, Maria Eugènia Gay, que es presenta a la reelecció. Li disputa el lloc la candidatura liderada per Gonçal Oliveros i Anna Boza amb alguns reconeguts advocats vinculats al sobiranisme a la llista. Aquesta és la principal pugna per dirigir l'important Col·legi professional dels advocats i les advocades de Barcelona. Però també es torna a presentar la llista encapçalada per Vanessa González i les altres dues –la de Josep Maria Paños i David Neila– ho fan individualment optant a algun dels càrrecs electes.

És la segona vegada en la història de la corporació que es renova la totalitat de la Junta de Govern, formada pels càrrecs de degà/na, vicedegà/na, secretari/a i tretze diputats/des. Durant aquest dijous, les persones electores podran emetre el seu vot de forma presencial a la seu de l'ICAB entre les 9 h i les 21 h.



També es podrà votar a la Ciutat de la Justícia i a la seu de qualsevol de les deu delegacions de l'ICAB entre les 9 h i les 14 h. En el cas de Berga es va votar ja de forma anticipada dimarts passat.

La candidatura Oliveros-Boza critica el mandat actual

La llista encapçalada per Gonçal Oliveros i Anna Boza pretén fer més present el col·legi a la societat i fer sentir més la seva veu, que sigui un ‘lobby’ i que defensi públicament els advocats i els drets fonamentals. Se l’ha titllat de sobiranista, perquè alguns dels seus membres ho són, però Oliveros remarca que també hi ha membres no independentistes, com l’exmagistrat Elpidio José Silva, i que no volen fer política.

Oliveros creu que el col·legi s’ha allunyat dels col·legiats, ja que només un 80% voten a les eleccions, i molts d’ells potser no serien col·legiats si no fos obligatori, ja que consideren que no els aporta cap avantatge. Alhora, creu que el col·legi ha d’opinar sobre els temes socials importants, encara que hi hagi el risc d’equivocar-se o de no agradar a tothom, cosa que, segons ell, no ha passat en els últims anys. Segons Oliveros, l’ICAB "és el sindicat dels advocats, i ha de ser un ‘lobby’". Com a exemple, el candidat a degà ha dit que Gay no ha defensat prou els lletrats durant la pandèmia.

L'objectiu d'aquesta candidatura és convertir el col·legi en una eina de treball realment útil pels seus col·legiats, contra la precarietat laboral i al servei dels drets dels lletrats enfront d'altres institucions jurídiques o administratives, d'acostar les delegacions al cor de l'ICAB; dels drets fonamentals de la societat, de potenciar l'ús del català a la justícia i de la lluita permanent en pro del dret universal de defensa. A més d'apostar per un model participatiu, col·laboratiu i allunyat de tot personalisme que volen implantar a l’ICAB, d'acord amb el sistema ‘teal’ de les organitzacions més avançades, tal com simbolitza el color corporatiu adoptat per la precandidatura. "Som una proposta de base, per millorar la vida laboral de tots els companys, i defensar els drets fonamentals de la societat", assegura Oliveros.

Pel que fa a les eines al servei dels col·legiats, proposen utilitzar tècniques de màrqueting per potenciar, entre altres coses, la necessitat d’una advocacia preventiva; del vot electrònic i l'ús de les noves tecnologies per una gestió més transparent i participativa; de prestar assistència tècnica als despatxos petits en temes informàtics i de gestió administrativa; d’impulsar una borsa de treball útil i eficaç i lluitar contra la precarització dels advocats d’ofici; de conciliació familiar; de defensar les advocades davant el perill d'assetjament sexual.



La candidatura liderada per Oliveros i Boza també compta amb Sergi Blázquez, president de l’associació de juristes Drets, l’exjutge inhabilitat Elpidio José Silva, Teresa Vallverdú, Lluís Mestres, membre de l’Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils, o Robert Sabata, president de la Comissió de Defensa de l’ICAB i membre d’Advocats Europeus Demòcrates, entre altres.

Els candidats icandidates de la llista de Maria Eugènia Gay a l'ICAB, amb la degana, el candidat a vicedegà, Jesús Sànchez, i el candidat a secretari, Joaquim de Miquel, al centre. — ACN

Gay es presenta a la reelecció

Per la seva part, l'actual degana del Col·legi, Maria Eugènia Gay, defensa la seva candidatura per la reelecció com a "unitària, oberta i transversal" per fer un col·legi "on hi càpiga tothom, tothom hi pugui participar i es defensi la llibertat dels seus professionals i comissions". El programa de la candidatura es basa en fomentar l’advocacia social, com el torn d'ofici i la defensa dels més vulnerables, la innovació jurídica i la defensa de la professió davant la justícia i els poders públics.



Més ajuts al torn d’ofici, consolidar l’ICAB com a referent en innovació jurídica i en mediació i arbitratge, reduir l’IVA als serveis jurídics i potenciar la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia (CRAJ) són algunes de les mesures proposades.

Segons la junta sortint, han complert satisfactòriament els reptes que es van plantejar al programa de les eleccions del 2017. S’han baixat les quotes als nous col·legiats, s’ha apostat per la formació gratuïta amb més de 100 'webinars' durant el 2020 que han comptat amb més de 50.000 assistents, s’han aconseguit millores pel col·lectiu del torn d’ofici, s’ha creat el centre ADR com a sistema alternatiu de conflictes i posicionant Barcelona com a referent en la mediació i l’arbitratge.

Així es crearà una campanya de dignificació de l’advocacia d’ofici i es continuarà reivindicant el pagament puntual de les seves actuacions, l’increment i creació de nous mòduls de pagament i la millora de videoconferències en seu policial i judicial. S’impulsarà un sistema que redueixi esperes innecessàries i la puntualitat dels intèrprets. Es vol crear un Observatori de Drets de la Persona per estar més a prop de la societat, estudiant i fent propostes legislatives que emparin la tutela del dret de les persones afectades per la covid-19. També es crearà un Observatori d’Insolvència Personal, un mecanisme de segona oportunitat. Es volen impulsar noves mesures per impulsar la igualtat a l’advocacia. Es col·laborarà per crear un servei de guarderia als jutjats i per promoure un Pla d’Igualtat Integral. Asseguren que ara faran del català als jutjats una prioritat, garantint la igualtat de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.

Repeteixen 8 dels candidats que van concórrer a les eleccions del 2017 i se n’incorporen 8 de nous. En total 9 dones i 7 homes. Jesús Sánchez és el candidat a vicedegà i Joaquim de Miquel a secretari. La resta de la candidatura la conformen: Montse Pintó, Frederic Munné, Miquel Queralt, Rosa Isabel Peña, Yvone Pavía, Ramon Casanova, Carles Garcia, Núria Flaquer, Susana Ferrer, María Carmen Valenzuela, Mireia Ramon, Alberto Carles i Paz Vallés.