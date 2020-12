Puigdemont anuncia que serà el cap de llista de JxCat a les eleccions

A punt d'acabar l'any i amb les primàries de Junts per Catalunya celebrades, l'expresident Carles Puigdemont ha anunciat aquest dimecres a la tarda que en serà el cap de llista a les eleccions. "Per tot el que hi ha en joc, per tot el que hem de fer possible, per aconseguir que la Laura Borràs sigui la primera presidenta de Catalunya, proposaré a l'executiva d'encapçalar la llista per Barcelona el 14 de febrer", ha desvetllat a través d'un vídeo difòs per Junts per Catalunya. Quan l'executiva i la militància validin la proposta de Puigdemont, Borràs passarà a ser la número 2 per la llista de Barcelona.



En qualsevol cas, l'expresident no deixa de ser un candidat simbòlic, ja que ell mateix ha manifestat que no abandonarà la seva condició d'eurodiputat i, per tant, no recollirà l'acta de de diputat al Parlament. La candidat real de JxCat a la presidència -o "efectiva" en la terminologia de l'espai- segueix sent Laura Borràs.

Per la seva part, Laura Borràs, ha assegurat també a través d'aquest mateix vídeo que "assumeix" la responsabilitat de presentar-se com a candidata a les eleccions catalanes. "Jo l'assumeixo sabent que no estem sols, que tenim equip, que hi ha un munt de persones determinades a fer de Junts per Catalunya una opció guanyadora el 14 de febrer", ha assegurat.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, la vicepresidenta de JxCat i portaveu municipal del partit a Barcelona, Elsa Artadi, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas van ser els candidats més votats en les primàries del partit per encapçalar les llistes per Barcelona. Així doncs, acompanyaran l'actual portaveu del partit al Congrés a les eleccions al Parlament del 14 de febrer.