Puigdemont i Díaz plantegen explorar "totes les solucions democràtiques" per resoldre el conflicte

El dia abans que Carles Puigdemont pronunciï una conferència en què fixarà les condicions de Junts per Catalunya per negociar la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, el factòtum del partit independentista s'ha reunit per primera vegada amb la vicepresidenta segona en funcions de l'executiu estatal i líder de Sumar, Yolanda Díaz.



Després d'una trobada de gairebé tres hores que s'ha celebrat al Parlament Europeu, fonts de Sumar han transmès el seu "optimisme" i han assegurat als mitjans que hi haurà més contactes.

La reunió ha transcorregut amb "normalitat", comuniquen les dues parts, que informen que hi ha hagut un to "cordial" en tot moment. Tant Díaz com Puigdemont han compartit la reflexió que cal "explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític i trobar solucions basades en el diàleg" a Catalunya.

Fonts de Sumar qualifiquen la reunió de "fructífera" i defensen que aquesta trobada permetrà "establir una relació normalitzada i estable entre les dues formacions" polítiques. "La democràcia consisteix en el diàleg entre posicions diferents", han defensat des del partit de Díaz.

En canvi, des de la Moncloa, segons ha confirmat Público, es desmarquen de la reunió i indiquen que Díaz ha anat a Brussel·les en nom de Sumar i no en representació del PSOE o del Govern espanyol. La Moncloa assegura que la reunió de Díaz amb Puigdemont no té "res a veure" amb l'estratègia de l'executiu per aconseguir la reelecció de Sánchez i detallen que Sumar ha informat "a darrera hora" d'aquesta reunió.

Obrir un "nou temps de solucions"

Fonts de Sumar han defensat la trobada de Díaz amb Puigdemont com una de les vies vàlides per garantir un Govern de progrés. "Aquest és un pas més en la nostra aposta decidida per obrir un nou temps de solucions basades en el diàleg i la democràcia. Ho vam dir des que vam néixer, durant tota la campanya i ho reafirmem ara: som els que estem pensant en solucions per a la propera dècada", expliquen des del partit d'esquerres.

"Al nostre país, l'avenç social i el territorial sempre han anat de la mà. Estem convençuts que així ha de tornar a ésser. Som demòcrates, i per això respectem la ciutadania i desenvolupem les converses amb total transparència, així com els interlocutors de cada formació", conclouen.

La reunió ha arrencat a les 12.00 hi, i a més de Díaz i Puigdemont, hi han acudit el dirigent d'En Comú Podem Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts Antoni Comín. Asens es va encarregar al juliol de mantenir els primers contactes amb Junts de cara a aconseguir el seu suport a la investidura de Sánchez i repetir un Govern de coalició progressista.

Les converses no han estat limitades al suport de Junts a Sánchez, sinó que han aparegut altres factors polítics complexos com la petició de l'independentisme d'elaborar una llei d'amnistia.