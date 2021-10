Puigdemont: "És el moment de dir 'prou' a Espanya"

L'expresident i eurodiputat de JxCat, Carles Puigdemont, ha comparegut aquesta tarda a L'Alguer (Sardenya) acompanyat dels seus advocats, hores després que la justícia italiana suspengués l'extradició que reclama el Tribunal Suprem. "És el moment de dir a Espanya: 'Basta' [en italià], prou de seguir un camí que no dona cap resultat positiu, que dificulta la resolució d'un conflicte polític". Ha exigit així la fi de la repressió i ha afirmat que després de quatre anys a l'exili, havent fet front a tres euroordres d'arrest i havent comparegut davant de tres jurisdiccions diferents (la belga, l'alemanya i la italiana), tant ell com els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig s'han guanyat "el dret de poder-ho dir amb claredat". "En aquests quatre anys, Espanya no ha obtingut cap dels seus objectius polítics. És evident que fa servir el poder judicial per aconseguir-los".

Puigdemont: "És evident que Espanya fa servir el poder judicial per aconseguir els seus objectius polítics"

Puigdemont s'ha mostrat molest contra els qui els anomenen "fugats de la justícia" i ha recordat que sempre han comparegut allà on se'ls ha requerit. El seu advocat italià, Agostinangelo Marras, ha explicat que la seva presència a la vista d'avui no era obligatòria però tot i així s'hi ha personat. "Potser és el moment de fer autocrítica", ha reblat Puigdemont.



Tant l'advocat italià com l'espanyol, Gonzalo Boye, han remarcat que la resolució del jutjat sard deixa en suspens l'extradició de Puigdemont fins que no es resolguin dos qüestions: d'una banda, la seva immunitat com a eurodiputat, en mans del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), i, de l'altra, les qüestions prejudicials que va demanar el jutge Pablo Llarena al mateix tribunal. Les dues coses són "necessàries per dir si és viable l'ordre d'extradició", ha explicat Boye. Per ara, doncs, Puigdemont està lliure sense cap tipus de limitació de la mobilitat territorial, excepte a l'Estat espanyol. Boye ha afirmat que la resolució d'avui és "el que s'espera d'una resolució europea: escueta, taxativa i tècnica", sense cap tipus de posicionament polític.



"La resolució és la síntesi d'una feina de quatre anys", ha afirmat Boye. L'advocat s'ha mostrat convençut que l'estratègia jurídica que segueixen "és la correcta". Ha explicat també que durant la vista hi ha hagut breument la presència d'un advocat italià de Vox, cosa que ha estat rebutjada per la jutgessa italiana després de la queixa del ministeri fiscal i la defensa. "Aquesta vegada sí que s'ha fet justícia", ha afegit Boye. Puigdemont ha conclòs que la resolució d'avui demostra que "els estàndars espanyols són contraris als europeus. Situen l'Estat fora del marc d'acció de la UE".