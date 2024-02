Punt final a la vaga de fam contra el comerç d'armes amb Israel: "La lluita per la pau a Palestina continua"

Acaba la vaga de fam iniciada ara fa dues setmanes per l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra, Llum Mascaray i Martí Olivella contra el comerç d'armes amb Israel, però no la lluita per aconseguir la pau a Palestina. Aquesta ha estat una de les principals reivindicacions dels tres veterans activistes durant l'acte de cloenda de l'acció, que ha tingut lloc a l'Església de la Nostra Senyora de la Victòria, envoltats d'unes 200 persones.

Durant l'acte, Serra ha destacat que la lluita no acaba aquí, sinó que aquesta iniciativa ha de servir per encendre una torxa i continuar reclamant la pau a Palestina i posar fi a l'ofensiva israeliana sobre Gaza. En aquest sentit, ha demanat donar continuïtat al que ells han iniciat amb aquesta vaga de fam. "Qui veu el que passa i no aixeca la veu és còmplice del que està passant", ha compartit l'activista. "Hem de continuar fent pressió, per justícia i per dignitat. Sovint es parla de números, però són persones amb noms i cognoms", ha afegit .

En els 15 dies que ha durat la vaga de fam, els tres activistes han rebut el suport de centenars de persones anònimes i de més de 200 col·lectius, com la Comunitat Palestina de Catalunya, l'Associació catalana de Jueus i Palestins i Lafede.cat.

"Qui veu el que passa i no aixeca la veu és còmplice del que està passant"

Al llarg d'aquests dies també han rebut la visita de diversos representants polítics del Parlament de Catalunya -CUP, comuns, PSC, Junts i ERC-, amb qui han aconseguit arribar a compromisos per fer pressió a Madrid per respondre a les seves exigències, com acabar amb el comerç d'armes amb Israel. També els ha anat a visitar la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i el secretari primer del Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello.



Aquesta ha estat, de fet, una de les denúncies amb més contingut dels activistes. "Per què el Govern espanyol amaga que compra i ven armament a Israel? Si ho volen continuar fent que ho diguin, però que no ho amaguin". En el temps que ha durat la vaga de fam, els activistes han enviat una carta al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, reclamant "posar fi al comerç d'armes amb Israel" i "donar suport decidit i ferm" a la denúncia de Sud-àfrica contra Israel per genocidi a Gaza davant de la Cort Penal Internacional (CPI) de Justícia de l'ONU per genocidi a Gaza. També han rebut centenars de cartes amb les mateixes peticions.

Sobre el seu estat de salut, en declaracions a Catalunya Ràdio, l'exdiputada de la CUP ha explicat que es troben bé, "amb les xacres lògiques d'una vaga de fam de quinze dies: cansament, lentitud...". Mascaray ha agraït el suport de tota la gent que els ha acompanyat i els metges i infermeres.