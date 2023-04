Quantes candidatures presenten els principals partits catalans a les eleccions municipals?

Els diversos butlletins provincials ja han publicat totes les candidatures per a les eleccions municipals del 28 de maig i s'ha pogut confirmar com ERC serà el partit que més llistes presentarà a Catalunya, amb un total de 804. En segon lloc apareix Junts, amb 728, mentre que el PSC queda en tercer lloc, amb 615.

ERC supera en dues les 802 candidatures que poder tancar als comicis del 2019 i, a més, afegeix 32 llistes en Entitats Municipals Descentralitzades. En aquesta ocasió els republicans tindran llista a les 42 capitals comarcals, incloses el Pont de Suert (Alta Ribagorça) i Vielha (Aran) on fa quatre anys no n'hi tenien. A més a més, el seu president, Oriol Junqueras, ha destacat que el 35,45% de les llistes estan liderades per dones, 12 punts més que en l'anterior cita electoral local.

Per la seva banda, Junts defensa que les seves 728 són una "xifra rècord" tenint en compte que es presenten per primera vegada com a partit en unes eleccions municipals. Segons Junts, en la majoria dels casos en què no ho han aconseguit són pobles petits on es presenta una candidatura conjunta. En qualsevol cas, però, el partit queda lluny de les 800 llistes que s'havia fixat com a objectiu assolir.

Qui sí que aconsegueix una evolució positiva és el PSC, que amb 615 llistes en presenta 89 més que el 2019, el que suposa un increment del 18%. El nombre, però, queda per sota de les presentades en les eleccions municipals de 2003, 2007 i 2011, quan els socialistes catalans es van moure entre les 677 (2003) i les 777 candidatures (2007).

El PP, en quart lloc

El Partit Popular n'ha presentat un total de 227 i és la quarta formació amb més llistes. Cal tenir en compte que fa quatre anys el partit només va obtenir 67 regidors a tot Catalunya, després de rebre el 3,1% dels vots. Just després del PP se situa el PDeCAT que, juntament amb Ara Catalunya i sota el nom de la plataforma Ara Pacte Local, es presenta en 181 municipis catalans, tot i que ha quedat per sota del seu objectiu d'arribar a les 250 llistes.

En Comú Podem ha registrat 174 candidatures, de les quals 161 sota el nom d'ECP. Unes dades que inclouen les Entitats Municipals Descentralitzades. Fa quatre anys, en van presentar un total de 165, 149 sota la marca de Catalunya en Comú i 16 amb Podem i altres candidatures associades a aquesta marca.

La CUP ha quedat aquesta vegada amb 27 candidatures menys que el 2019. N'ha presentat 167 i, segons els anticapitalistes, l'objectiu és "consolidar" les llistes amb representació i la feina feta durant el darrer mandat. De totes les candidatures n'hi ha 28 que són noves respecte les últimes eleccions. Tanca el rànquing de llistes presentades Vox, amb 133, i Cs, que n'ha registrat 93, una d'elles a una EMD.

Més de 100 municipis amb llista única

D'altra banda, més d'un centenar de municipis (109) ja saben qui serà l'alcalde, perquè només s'hi presenta una candidatura. La majoria són localitats petites, si bé algunes superen el miler d'habitants i, per exemple, Sant Pere de Torelló (Osona) depassa els 2.000. Quasi la meitat tindran sobretot un alcalde d'ERC -com Sant Pere de Torelló-, que presenta llista única en 53 localitats, mentre que Junts ho fa en 31 i el PSC en cinc. En la resta de casos són altres formacions o candidatures independents.