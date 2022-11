Una quarantena d'entitats rebutgen la reobertura al trànsit de la Ronda Sant Antoni  

Més de quaranta entitats dels barris del Raval i de Sant Antoni agrupades a la Plataforma Pro Pacificació han rebutjat novament l'obertura al trànsit de la Ronda Sant Antoni. L'Ajuntament de Barcelona va anunciar fa uns dies una proposta que mantenia una part de la via sense trànsit i una altra amb un carril de bus. En un comunicat difós a través de les xarxes socials aquest dijous, les associacions exigeixen al consistori una pacificació "total i real": "No acceptarem cap decisió que impliqui tornar a fer passar el trànsit per la ronda".



Les entitats consideren que la nova proposta de l'Ajuntament és continuista, amb una visió urbanística del segle XX i un enfocament adultocèntric que prioritza el trànsit i que no té en compte els drets dels infants o les necessitats de la gent gran. En l'àmbit social, lamenta que es tornen a alçar "barreres arquitectòniques" i es perdrà l'espai de trobada i sociabilització aconseguit.

Les més de 40 entitats han agraït els esforços de l'Ajuntament per oferir un projecte que acollís totes les sensibilitats i han expressat el seu compromís de continuar col·laborant en el procés participatiu "però sense renunciar" a les seves reivindicacions, entre les quals destaquen el paper de connexió entre el Raval i Sant Antoni. Per això han demanat reunir-se amb els diferents partits polítics per poder "bescanviar idees i plantejaments d'una forma transparent, detallada i clara".

Finalment, la Plataforma ha organitzat mobilitzacions i activitats aquest cap de setmana per tal de debatre sobre aquest tema i reivindicar la seva postura. En concret, diumenge tindrà lloc una xocolatada popular que anirà seguida de la lectura del manifest.