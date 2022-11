Associacions denuncien l'endarreriment de la pacificació dels entorns escolars del carrer Entença de Barcelona

Les entitats impulsores de la pacificació dels entorns escolars del carrer Entença han criticat que no s'estan complint els terminis. En un comunicat, han afirmat que la primera fase, que consistia a reduir un carril de circulació entre la Gran Via i Consell de Cent, hauria d'haver començat al juliol i encara no s’ha iniciat. Per aquesta raó, asseguren que no poden confiar que el projecte s'executi el febrer del 2023, tal com estava previst.

Pacifiquem els entorns escolars del carrer Entença és una de les vuit propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Eixample disposa d'una partida de 270.000 euros. L'objectiu principal del projecte era disminuir el flux del trànsit per afavorir la situació dels alumnes de les sis escoles ubicades en aquell carrer i que es veuen exposats constantment a la contaminació derivada dels vehicles.

"El carrer Entença té actualment quatre carrils destinats a circulació. Això és una autopista, i tenir una autopista a cinc metres de les cases és una bogeria", explica Xavier Riu, vocal d'urbanisme de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, una de les entitats impulsores de la iniciativa.

Menys espais pels cotxes, més salut per les escoles

"La finalitat del projecte era convertir un dels quatre carrils de circulació del carrer Entença en un carril de serveis que servís per baixar contenidors i terrasses. Això permetria tenir la vorera més lliure i els cotxes dos metres i mig més lluny de les escoles", afirma Riu. El mateix vocal defensa la necessitat de tenir escoles lliures de contaminació basant-se els recents estudis que demostren els efectes negatius que té la contaminació (atmosfèrica i sonora) en desenvolupament dels menors.

"Els carrils de cotxe són sagrats. Quan parlo amb l'Ajuntament de Barcelona em diuen que s'està fent, però les famílies veuen que en comptes d'avançar, retrocedim

Malgrat el compromís del consistori de pacificar els entorns escolars, prioritzant la zona d'estada infantil entre els carrers de la Diputació i del Consell de Cent, les associacions impulsores denuncien que els entorns escolars continuen sent espais poc segurs i contaminats, així com "una autopista de pujada a la zona alta de la ciutat amb més de 26.000 vehicles diaris". Davant la situació, les entitats han recalcat que no volen una pacificació a mitges sinó que s'executi el projecte sencer de pacificació.

Reducció de vorera i mateix nombre de carrils pels vehicles

En el comunicat, les entitats impulsores de la iniciativa -l'AMPA Joan Miró, l'AFI Entença, l'AFA Xirinacs, la Llar d'Infants Àgora i l'Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample- asseveren que la situació ha empitjorat amb la incorporació de contenidors a les voreres. "Els carrils de cotxe són sagrats. Quan parlo amb l'Ajuntament em diuen que s'està fent, però les famílies veuen que en comptes d'avançar, retrocedim. Ara han posat contenidors a la vorera, de manera que tenim menys espai que abans. Estem pitjor que al principi!", lamenta el vocal de l'associació veïnal.

Per donar visibilitat i denunciar la situació, l'AMPA de l'escola Joan Miró ja han informat per Twitter que el proper divendres 4 de novembre sortiran al carrer per realitzar un tall al carrer Entença amb Diputació a les 16:30 hores.