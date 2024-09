Quatre detinguts pel doble crim del barri de la Font de la Pólvora de Girona la nit de Sant Joan

Quatre persones han estat detingudes aquest dimarts per la seva presumpta implicació en el doble crim que va produir-se al barri gironí de Font de la Pólvora la nit de Sant Joan, ara fa tres mesos. Els arrestos s'han produït a Granada.

A primera hora del matí, agents de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut un matrimoni com a presumptes autors dels dos assassinats, que van produir-se després que les dues víctimes fossin disparades amb subfusell d'assalt després d'una suposada discussió. En concret, les detencions s'han portat a terme en un habitatge del municipi de Pinos Puente, on hi havia l'home i la dona, que en principi hauran de ser traslladats a Girona, ja que el cas el porta el jutjat d'instrucció número tres de la ciutat.

Posteriorment, segons informa l'agència Efe de fonts pròximes el cas, també han estat detinguts un home i un noi menor d'edat. Fonts de la investigació haurien informat l'agència que aquestes dues persones, que estan relacionades amb els fets, s'han personat a les dependències de la Guàrdia Civil de Granada, on han quedat arrestades.

El succés va tenir lloc la nit del 23 de juny, durant la celebració de la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona, després d'una discussió entre dues dones, una d'elles la detinguda aquest dimarts. Les morts van derivar en un intent d'assalt per part familiars i amics de les víctimes a l'hospital de Girona on van ser ingressats els ferits al succés, que estava custodiat pels Mossos, així com en la crema de l'habitatge del presumpte autor de les morts.