La revetlla a Catalunya deixa 55 detinguts, un ofegat a Sitges, dos morts a Girona i un a Barcelona

El Govern ha ofert el balanç de la celebració de la revetlla de Sant Joan a Catalunya amb 55 detinguts, un ofegat a Sitges, dos morts a Girona durant un tiroteig -es busquen els autors- i un home que també ha mort apunyalat a la Barceloneta i que ja compta amb un detingut com a presumpte autor. Així mateix, el telèfon 112 ha rebut 7.406 trucades per 4.566 incidents, un 1,1% més que el 2023.

Les comarques que han concentrat més avisos han estat Barcelonès (3.055), Vallès Occidental (639), Maresme (547) i Baix Llobregat (526). Pel que fa als Bombers, hi ha hagut 833 serveis entre les 20 h i les 8 d'aquest matí. La majoria han estat incendis urbans (505) i de vegetació, 187. Destaca també que no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres.

Durant la nit de revetlla, els Mossos han desplegat un dispositiu especial per tal de garantir la seguretat, la mobilitat i l'ordre públic. L'operatiu es va iniciar a les 22 h i s’ha acabat aquest dilluns a les 6 h. Durant la nit han treballat també uns 2.000 agents de les 217 policies locals de tot el país. El balanç final és de 55 detinguts, de les quals 18 relacionades amb delictes contra el patrimoni, tres persones per delicte de lesions, 11 per violències de gènere i 23 per altres fets.

El tipus d'incident que ha generat més trucades al 112 han estat els incendis: de contenidors, crema de matolls en via pública, focs en papereres, focs en espai públic amb risc, focs en solars, focs d’arbres, altres focs exteriors, incendis de vegetació forestal arbrada, incendis de matolls, crema de marges agrícoles o de cunetes. També s'inclouen incendis de vegetació en terrenys agrícoles i incendis de vegetació en terrenys forestals.

Una persona mor ofegada a Sitges

D'aquesta nit i matinada, cal destacar el rescat de dues persones a la platja de la Ribera de Sitges. S'han activat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals els submarinistes del GRAE. A l'arribada dels primers efectius s'han tret de l'aigua dues persones, a una de les quals se li han realitzat les maniobres de reanimació, sense èxit. La víctima és un home de 55 anys, mentre que l'altra persona auxiliada és una dona ferida menys greu que s'ha traslladat a l'hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

A Barcelona, on 70.000 persones han passat la revetlla a les platges de la ciutat, ha mort apunyalat un jove de 26 anys al barri de la Barceloneta. Els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació criminal, ja han detingut una persona com a presumpte autor dels fets.

A Girona han mort un home de 48 anys i una dona de 44 al barri de Font de la Pólvora. Els fets es van produir pels volts de les onze de la nit i el motiu va ser una discussió entre dues dones, una de les quals la víctima. En un moment de la baralla, es va iniciar un tiroteig amb un subfusell AK.47, segons assenyala la periodista Anna Punsí. Les bales van impactar i ferir diverses persones entre les que hi havia les dues víctimes i un menor d'edat que es troba en estat greu. En la fugida posterior, els sospitosos van atropellar la dona que, com l'altra víctima, va acabar morint a l'hospital Josep Trueta de Girona.