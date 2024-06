Així viuran les principals ciutats catalanes la revetlla de Sant Joan

S'acosta la nit més curta de l'any. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més arrelades dels Països Catalans. Les muntanyes dels Pirineus s'omplen de serps de foc i les platges de la costa catalana de focs artificials i fogueres. Places i carrers de pobles i ciutats d'arreu del territori acullen de sopars populars que solen acabar amb un concert d'un grup de versions o sessions de Dj fins a altes hores de la matinada.

Això sí, el tret de sortida a la revetlla el dona l'arribada de la Flama del Canigó, un dels rituals més distintius de la nit de Sant Joan. Aquesta tradició marca l'inici de la festa a pràcticament tots els municipis i ciutats de Catalunya. Cada capital catalana celebra el solstici d'estiu d'una manera diferent. T'expliquem tots els detalls de la revetlla a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.

Sant Joan als barris de Barcelona

Cada barri de Barcelona celebra la revetlla de Sant Joan a la seva manera. A mesura que s'acosti la nit, capgrossos i gegants aniran donant pas a sopars, petards i fogueres repartides per tota la ciutat. L'Ajuntament ha autoritzat desenes de fogueres als carrers i les places de Barcelona. Al centre de la capital, a Ciutat Vella, n'hi haurà a la rambla del Raval, a la plaça del Poeta Boscà de la Barceloneta i al passeig de Lluís Companys. A Sant Martí, les colles castelleres i de diables n'organitzen al Poblenou, al Clot i a la Verneda, i a Sant Andreu en trobarem a la plaça de Can Fabra i a la plaça dels Jardins d'Elx.

A Barcelona, la flama del Canigó arribarà a les 16:30 hores de diumenge al Camp Nou. Des d'allà, es portarà a la plaça de Sant Jaume, on es farà una festa de rebuda a partir de les 17:45 hores amb l'Àliga, els Capgrossos Macers i els Gegants de la Ciutat, acompanyats de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

Un espectacle de drons a Sitges

Més enllà de Barcelona, Sitges ofereix un espectacle de drons i focs artificials gratis i molt a prop de Barcelona. El cel aquest municipi del Garraf s'il·luminarà el cel de la ciutat durant deu minuts a partir de les 23:00 hores des de la platja de la Fragata.



DIUMENGE 23 DE JUNY, ESPECTACLE DE DRONS I PIROTECNIA A LA PLATJA https://t.co/Z4bliChen3

📣A les 23h, la Platja de la Fragata acollirà el llançament del nou logotip d'una marca de begudes amb un show de 300 drons i pirotècnia 🎆

Visible des del Pg de la Ribera i Pg del Marítim pic.twitter.com/D0ueTrm19k — VisitSitges (@VisitSitges) June 19, 2024

La Flama del Canigó a Vic

De la Catalunya Central, destaca la revetlla de Vic (Osona), que arrenca la nit amb l'arribada de la Flama del Canigó a la ciutat. La comitiva portant del foc arribarà a les 20:30 hores a l'estació, des d'on començarà la marxa de torxes fins a l'emblemàtica plaça Major, on hi haurà la tradicional foguera de Sant Joan.

També destaca la de Berga (Berguedà), que encara té ressaca de La Patum. Serà en un acte al passeig de la Indústria amb entitats d'arreu de la comarca.



Sant Joan a la platja a Tarragona

A Tarragona, la Flama del Canigó converteix la Rambla Nova en una cercavila de foc protagonitzada per les colles Ball de Diables, Drac, Bou, Griu, Víbria i Colla de Diables Voramar del Serrallo. A les 18:30 hores està prevista la seva arribada al Serrallo, on els Diables Voramar amb la Víbria i la Vibrieta faran la proclama, encendran la foguera i cremaran el Ninot. Serà aleshores quan començarà la Cercavila de Foc fins a la plaça Corsini.

Un cop a la plaça Corsini, s'inciaran les grans enceses de lluïment, la lectura del manifest dels ninots de les foguerades a càrrec del Ball d'en Serrallonga i l'encesa de la foguera, a càrrec de tots els grups de foc amb la flama del Canigó. La música la posaran els grups de versions Tàrraco Surfers i Vizuri.

Tot i que no hi ha cap acte oficial convocat en aquests indrets, les platges de Tarragona cada any s'omplen de famílies i grups d'amics per volen celebrar la nit més curta de l'any vora el mar.

Festa major a Valls

Sens dubte el poble tarragoní que viu més intensament el Sant Joan és Valls (Alt Camp), ja que coincideix amb la seva festa major. El municipi organitza desenes d'activitats de cultura popular i concerts. La nit de la revetllà actuarà Santa Salut, Dr. Calypso, Les Que Faltaband i PD Peting.

El mateix dia de la revetlla hi haurà les completes amb la primera sortida del seguici cerimonial de Valls al complet amb el Drac, el Ball de Diables, el Bou Tradicional, l'Ós amb els trabucaires, el Basilisc, el Bou, el Lleó, la Mulassa, els Nans, els quatre Gegants, el Ball de Galeres, el Ball de Cavallets, el Ball de Cercolets, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, el Ball de la Primera, la Moixiganga, les colles dels Xiquets de Valls, l'Àliga de la Ciutat amb els aligons i els sonadors, que obren pas a la Bandera de la Ciutat, i la corporació municipal.



Sant Joan a Cambrils

A Cambrils (Baix Camp), el vespre del 23 de juny, la tradicional flama del Canigó arribarà al Parc del Pescador, acompanyada pels timbals i l'encesa del Ball de Diables Els Cagarrieres. A continuació, hi haurà una exhibició de sardanes amb la Cobla Vents de Riella i els Amics de la Sardana de Cambrils. A la nit, la celebració es traslladarà al passeig Miramar, on es podrà gaudir del Ball de Revetlla amb l'Orquestra New Marabú.



Sant Joan i la plantada de l'arròs de la Ràpita

A les Terres de l'Ebre destaca la revetlla de la Ràpita, que com cada any celebra la plantada de l'arròs. Serà la Festa de la Plantada, que permetrà reviure esta tasca agrícola tal com feia tradicionalment. Un cop feta la plantada, tothom es reunix a l'entorn d'una gran foguera a la platja de Pipi. Allà mateix, s'organitza un sopar de tupper. No hi falta la traca ni els petards amb la colla de diables, ni la música de ball i dj fins a la matinada.



Girona, més enllà de les fogueres de la Costa Brava

Més enllà de les tradicionals fogueres i focs artificials de la Costa Brava, la capital gironina organitza un seguit d'actes per celebrar la nit més curta de l'any i l'arribada de l'estiu. La Flama del Canigó arribarà a la plaça del Vi a les 19 :00 hores. A més, però s'han programat diversos actes per la revetlla com la que es farà al barri de Sant Narcís, on es farà l'encesa de la foguera a la plaça de l'Assumpció i seguirà amb el sopar popular de la revetlla de Sant Joan.

A la Garrotxa, Sant Joan les Fonts celebra la seva festa major en aquestes dates i ho fa amb un espectacle de dansa, música i llum que omple el pont medieval de la màgia d ela nit de Sant Joan. És l'espectacle conegut com Dones d'Aigua.



Sant Joan a la demarcació de Lleida

A la demarcació de Lleida, la revetlla de Sant Joan més popular és la dels Pirineus, amb la baixada de les Falles. A la capital de Ponent, l'únic acte destacat és l'arribada de la Flama del Canigó, que serà a les 19:30 hores a la plaça de la Paeria.

Encesa de les falles. — Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça

A Balaguer (Noguera), en canvi, celebren el solstici d'estiu amb un grapat d'activitats populars, com un Correbars, que anirà acompanyat de la xaranga Bsumeta i que començarà el recorregut a la part alta del passeig de l¡Estació. També es farà una ballada de sardanes a càrrec de la Colla Sardanista Verge del Miracle i del Col·lectiu Sardanista de Balaguer. A dos quarts de vuit arribarà la flama del Canigó de la mà del Club Ciclista Balaguer al parc de la Transsegre. A continuació hi haurà l'actuació de música folk, tradicional i cultural amb el grup Kasonronda.

A les 23:00 hores es farà la concentració de la Rua de Llum i Foc, a càrrec dels Diables Bèsties Feréstegues de Balaguer i la companyia Saltimbankis de Bellvís.