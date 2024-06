La nit de Sant Joan és una de les més màgiques de l'any a Catalunya. Fogueres, correfocs i focs artificials donen la benvinguda a l'estiu. Ara bé, hi ha una tradició mil·lenària que marca el final de la primavera i l'inici de l'estiu: la baixa de les Falles dels Pirineus, inscrita a la Llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2015.

És una celebració ancestral dedicada al foc i al solstici d'estiu que se celebra en més de 60 pobles dels Pirineus andorrans, francesos, aragonesos i catalans com Durro, Isil, Boí o el Pont de Suert, entre d'altres. En alguns pobles la baixada de Falles comença uns dies abans de la revetlla i s'allarga fins a mitjans de juliol.

Les falles són una mena de torxa feta amb fusta de pi i teia a la part superior i de subjectades amb un bastó de freixe o avellaner. Els fallaires es desplacen a un turó o un indret elevat de la població des d'on encenen les falles. Un cop enceses, les carreguen a les espatlles i, formant una serp de foc, baixen fins a la plaça del poble. Un cop allà, seguint el ritual, formen una sola foguera amb totes les falles al voltant de la qual la gent del poble balla fins a la sortida del sol. Et proposem vuit baixades de falles al Pirineu que no et pots perdre.



Les Falles de Vilaller (23 de juny)

La baixada de les falles de Vilaller és una de les més antigues. Les torxes estan formades per tres taulons triangulars units amb un filferro i amb trossos de fusta i teia. Es pugen a peu o en cotxe pel camí de Casós fins a arribar al faro. Quan és completament fosc, s'encén una foguera per encendre les falles i els als fallaires les baixen per la muntanya fins a arribar a la plaça de Massaneres, on els espera una foguera per llançar-les. La festa s'acaba amb ball i xerinola al voltant d'una gran foguera.

Les Falles de Barruera (6 de juliol)

Entre les falles de l'Alta Ribagorça destaquen les de Barruera, una de les més populars del Pirineu català. Les falles d'aquesta vila són especialment lluminoses, ja que la fusta triada per cremar és la del pi, i en especial aquells que contenen la teia, una formació natural de resina que fa que les flames i la llum siguin més fortes. Els fallaires baixaran zigzaguejant per les muntanyes creant una filera de llum fins a arribar a la plaça Major, on s'espera la resta del poble amb una gran foguera, festa, ball i música.

Les Falles de Erill la Vall (13 de juliol)

El 13 de juliol és el torn d'Erill la Vall, en el marc de la Festa Major de Sant Cristòfol. A les 22:30 hores més de 150 fallaires iniciaran el descens muntanya avall, però seran els més petits qui donaran el tret de sortida a un cap de setmana de festa i tradició, amb la Baixada de Falles infantil.



Les falles de Boí per Sant Joan. — www.vallboi.cat

Les Falles de Taüll (19 de juliol)

A Taüll, la nit del 19 de juliol s'il·lumina amb la llum de les falles a partir de les 22:30 hores, quan un centenar de persones creen una filera de foc que baixa corrent des del cim de la muntanya fins a la plaça del poble, on els vilatans esperen amb una gran expectació l'arribada dels primers fallaires, que llancen les falles a la gran foguera després de donar tres tombs al voltant de l'església.



Les Falles d'Alins (23 de juny)

Les Falles d'Alins, un petit poble del Pallars Sobirà, també baixaran la nit de Sant Joan. Després del tradicional sopar a la plaça de la vila i un fort repic de campanes, uns 250 fallaires s'enfilen cap al turó de Sant Quirc per il·luminar les muntanyes de la Vall Ferrera. Els fallaires arriben a la plaça i es desplaçen fins a la Falla Major per dipositar la seva falla a la gran foguera de Sant Joan.



Vine el 23/6 al #PallarsSobirà a viure la festa del foc! Aquesta nit, els cors d'Alins i d'Isil presenciaran la baixada de falles del #Pirineu, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat!



ℹ️ https://t.co/KHitIU3BtQ



Via @aralleida 🌱#ADNLleida 🦋💚🌍 pic.twitter.com/YxvzOfykx1 — Catalunya Experience (@catexperience) June 18, 2024

Les Falles de Llesp (27 de juliol)

Llesp, a l'Alta Ribagorça, celebra l'última baixada de falles del Pirineu de l'any. Aquestes posen punt final a una llarga temporada de tradició i foc. Després de l'encesa del faro, a les 22:00 hores, s'inicia la Baixada de Falles infantil, i a les 22:30 hores, la d'adults. Un riu de foc baixa muntanya avall fins arribar a la plaça del poble, on els fallaires són rebuts al ritme de la música i del so de les campanes.



Les Falles d'Isil

Acabem amb una de les falles més conegudes de la nit de Sant Joan, les d'Isil. Quan és completament fosc, els fallaires es carreguen la seva falla a l'esquena i comencen el descens muntanya a través, amb l'única llum que els fa la falla del davant. Quan arriben a la part més alta del poble, les fadrines els reben amb un got de vi, un tros de coca i un ram de clavellines. A continuació comencen un recorregut pel poble fins a la Falla Major on llencen totes les falles creant una gran foguera, al voltant de la qual ballaran les quatre danses tradicionals: la marxa dels fallaires, el ball de bastons, la bolangera i el ball pla.



La festa deth Haro i deth Taro

Les Falles són una tradició sobretot de la Vall de Boí. A la Vall d'Aran, se celebren dues festes ben diferents durant la revetlla de Sant Joan, tot i que també relacionades amb el foc i els troncs: la Crema deth Haro i deth Taro. La primera té lloc a Les, on es crema un tronc d'avet d'uns dotze metres plantat l'any anterior i al voltant del qual es ballen danses tradicionals. La segona té lloc a Arties, on el jovent del poble arrossega un tronc en flames, i al voltant del qual tothom salta, per tot el poble fins a casa de l'alcalde.