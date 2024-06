La recepta tradicional de la coca de Sant Joan per aquesta revetlla

Arribem a finals de juny i això és sinònim de la revetlla de Sant Joan, un moment dels més esperats al calendari català, ideal per gaudir de la vida i compartir amb família i amics. I una bona manera de fer-ho és compartint cuina i menjar. Per això parlem de la coca de Sant Joan, dolç típic d'aquesta data, un dels grans imprescindibles de la nit del 23 de juny, i que molts allarguen fins al mateix dia 24, Sant Joan.

Sempre us hem recordat que a Catalunya tenim grans professionals que fan els millors dolços, i també les millors coques del món per gaudir al màxim de la revetlla. Enguany es van tornar a atorgar els premis de La Millor Coca de Sant Joan de Catalunya. Però també podem atrevir-nos a fer-la a casa amb una recepta sense massa complicacions.

De coca de Sant Joan n'hi ha diverses versions. De xocolata o de crema, per als més llaminers, i molts també aposten per la coca de llardons. Nosaltres us proposem fer la de fruita confitada i pinyons, considerada per a molts com la més tradicional.

Una coca de Sant Joan, a l'obrador d'una pastisseria de Barcelona. — Aina Martí / ACN

Per a ser el més estàndard possible, us oferim una recepta que es basa en la coca de Sant Joan del Corpus de la cuina catalana. És una base de brioix que podeu adaptar al vostre gust, sigui amb crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons, o amb tot allò que cregueu que hi pugui combinar.

La recepta de la Coca de Sant Joan tradicional

Ingredients: 250 grams de farina, 200 g de fruites confitades, 75 g de llet, 55 g de mantega, 55 g de sucre, 25 g de pinyons, 20 g de llevat premsat, 2 ous, ½ copa d'anís, pell de llimona ratllada, sal, sucre, i oli o mantega per la safata de forn.

1. Desfem el llevat amb la llet una mica calenta. Afegim 3 cullerades de farina i treballem fins a tenir una massa fina. Deixem reposar fins que dobli el volum.

2. Fem un volcà amb la farina sobre el marbre, i hi posem al centre la mantega, els ous, el sucre, la sal, la ratlladura de llimona i l'anís. Treballem els ingredients del mig, hi afegim la massa fermentada i continuem treballant amb la farina fins a tenir una massa fina i compacta.

3. Estirem la massa sobre una placa de forn untada amb oli o mantega (També hi podem posar paper de forn, amb oli a sobre). Ha de tenir un gruix d'un centímetre i la característica forma ovalada, però la podem rematar com més ens agradi.

4. Pintem amb ou i col·loquem per damunt les fruites confitades a trossos (les podem arrebossar en sucre prèviament). Deixem reposar fins que dobli el volum.

5. Repartim els pinyons per sobre (els podem remullar prèviament perquè no s'assequin massa), empolvorarem el sucre per sobre i coem al forn preescalfat a 180 graus durant uns 20 minuts.

Entre les variacions, el text destaca que, abans de col·locar-hi la fruita, es pot posar una capa molt fina de massapà rebaixat amb clara d'ou. I també podem posar la crema, si així ho volem, després de deixar llevar la massa amb les fruites. Altres variacions inclouen incorporar espècies ben triturades a la massa, com comí canyella o anís estrellat, o farcir la coca de crema o cabell d'àngel.