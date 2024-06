Les principals Festes Majors de Catalunya entre finals de juny i principis de juliol d'aquest 2024

Amb la celebració de la revetlla de Sant Joan, d'aquesta nit de diumenge, també celebrem l'arribada de l'estiu. Es tracta d'un moment de l'any esperat per a molts, perquè són mesos propicis per a descansar alguns dies, estar més amb la família i els amics, i fer aquelles coses que no fem durant la resta de l'any, especialment si ja fem vacances.

I també és temps per a les festes majors, celebracions arrelades a tots els pobles i ciutats de Catalunya, que cadascú viu a la seva manera. Per això, un any més us en proposem diverses que se celebren arreu del país. El gruix arribarà més entrat l'agost, però ara ja podem gaudir de les primeres opcions farcides d'activitats. Aquestes són algunes de les destacades de l'última setmana de juny i la primera de juliol aquest 2024, bona part d'elles al Vallès Occidental.



Festa Major de Sant Pere i Sant Pau a Canet de Mar

Comencem a Canet de Mar (Maresme) que el cap de setmana passat ja va arrancar la celebració de la seva Festa Major de Sant Pere i Sant Pau. La programació s'allargarà fins ben enllà, amb activitats fins al 20 de juliol, per bé que el gruix d'actes el trobem al centre, a partir dels pròxims dies. De fet, va ser divendres quan es va fer el pregó, a càrrec de la Colla de Diables de Canet, ara que celebra 40 anys.

Després de la revetlla de la Festa Major amb La Reina del Pop d'aquest divendres, es fan altres activitats tradicionals com sardanes, bingo, barraques, gegants, karaoke o la revetlla de Sant Joan. Però el dia central serà aquest pròxim dissabte 29, amb la Diada de Sant Pere i Sant Pau, i els actes centrals de l'ofici, el ball o el castell de focs. A barraques hi haurà Coco, Flashy Ice Cream i DJ Trapella.

Festa Major de Vic

La Festa Major de Vic (Osona) se celebra al voltant del dia 5 de juliol, festivitat de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. Aquest any 2024 es durà a terme des d'aquest dimarts entrant i fins al diumenge 7 de juliol, dues setmanes amb més d'un centenar d'activitats per arribar a tots els públics. En l'edició d'enguany, el concert a la plaça Major anirà a càrrec de l'Orquestra Diversiones. A més, aquesta passada setmana s'ha estrenat una pel·lícula basada en la Festa Major, Somnis d'espígol, que repassa la història de la Festa Major i dels gegants de Vic.

L’Àliga de Vic, en una imatge d'arxiu. — Ajuntament de Vic

El pregó no es farà però fins dijous 4 al vespre, abans del concert de Vigília de l'Escola de Música de Vic, a la plaça de la Catedral. L'encarregat serà Jofre Bardolet, fundador i director artístic de la Camerata de Música Catalana. La programació també compta amb les cites més tradicionals, com la Diada de Sant Miquel, amb el seguici de la Festa Major i les danses tradicionals. Es tracta del ball de l'Àliga, la Dansa Vigatana de l'Espígol i el ball de gegants, acompanyats dels Grallers i dels Sagals d'Osona.

Festa Major de Sant Cugat del Vallès

Des d'aquest dijous i fins diumenge 30 també se celebra Festa Major de Sant Cugat (Vallès Occidental), el que suposen quatre dies plens d'activitats i concerts per a tots els gustos, per triar i remenar. En total, 180 activitats en 18 espais amb la col·laboració de 82 entitats. El seguici d'inici i els pregons (també de l'alternativa) es faran dijous, el principal a càrrec de Xavier Bosch. I la programació continuarà divendres, on destaquen el concert de Triquell i el de Marco Mezquida trio, o la recuperació de la Baixada d'Andròmines.

🎉❤️ Esteu preparats? Queden pocs dies perquè comenci la #FMsantcugat 2024!!



🎉 Dijous 27



📍 A les 19 h a Av. Cerdanyola

🥳 SEGUICI D’INICI DE FESTA MAJOR



📍A les 20 h a Pl. de la Vila @ajsantcugat

🥳 PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a càrrec de @xavierbosch



📱 https://t.co/XMRBu6hWVw pic.twitter.com/WGV5zSPKky — Festa Major de Sant Cugat (@FMSantCugat) June 19, 2024

Però el gruix d'activitats arribarà el cap de setmana, especialment dissabte, que és Sant Pere. El dia comença amb esport al carrer i balls tradicionals, mentre a la tarda es fa la celebració de Sant Pere, amb el seguici, l'ofrena, la missa, el ball, l'esclat i el Paga-li, Joan, ball del vano i el ram. Ja a la nit, Correfoc de Festa Major i concert de El Pony Pisador. Diumenge al matí es fa la trobada gegantera, al migdia el concurs d'arrossos, a la tarda la diada castellera i a la nit castell de focs.

Festa Major de Terrassa

Ja divendres començarà la Festa Major de Terrassa (Vallès Occidenta), que en aquest cas s'allarga fins dimecres 3 de juliol. La ciutat dona la benvinguda a l'estiu amb cultura, vida al carrer i orgull propi, apostant per la cultura popular i tradicional. La programació de la festa arrencarà amb la baixada del drac, la descoberta del Capgròs, tots els balls tradicionals al raval de Montserrat i el pregó. Diumenge es farà el tradicional i la jornada castellera. Mentre el punt final el posarà el castell de focs i les havaneres.

📗📱 Agafa l'agenda i bloqueja del 28 de juny al 3 de juliol perquè ...



... arriba la @FMterrassa!!!



Consulta el programa, que està molt interessant!https://t.co/c9bZT5tGbl pic.twitter.com/uviJqkryHB — Ajuntament de Terrassa (@ajterrassa) June 14, 2024

Però la música jugarà un paper especialment important, amb dos grans escenaris. Chenoa, The Tyets, La Húngara, Figa Flawas, Stay Homas, Gemma Humet, Al·lèrgiques al Pol·len o Les Que Faltaband o Ginestà són alguns dels grans noms que hi participaran enguany com a grans atractius per locals i visitants. Durant els dies centrals també es farà la Festa Major Familiar al parc de Vallparadís. Tampoc hi faltaran les activitats esportives o socials, així com una mostra de teatre o la cercavila infantil, exposicions i portes obertes.



Festa Major de Rubí

També divendres arrancarà la Festa Major de Sant Pere a Rubí (Vallès Occidental), en aquest cas allargant-se fins dilluns dia 1, amb una programació que promet estar carregada d'activitats per a tothom. Cultura popular i tradicional, arts escèniques, propostes familiars, esport i molta música són els ingredients que hi conflueixen. En total, més de 200 activitats omplen aquesta festivitat que arranca amb el seguici i el pregó. A banda de les activitats tradicionals, hi haurà concerts de noms com La Casa Azul, El Arrebato, Los Manolos o Buhos.

A més, s'incorpora a la programació el RRandom Club, un emplaçament amb serveis de restauració i música on allargar les nits situat a l'Amfiteatre del parc del Castell. La Festa Major també consolida novetats introduïdes l'any passat, com la plaça de Pep Rovira, convertida en escenari estable de concerts de rock, o la plaça d'Estanislau Figueras, espai de músiques tranquil·les i activitats familiars accessibles.



🎉 La Festa Major prendrà la ciutat del 28 de juny a l’1 de juliol



👀 Cultura popular i tradicional, música, activitats familiars, arts escèniques i esport tornaran a ser protagonistes de la celebració.



➡️ Tens el programa a https://t.co/MWsQUBSnAI#rubicity pic.twitter.com/dZrFMgFGBa — Ajuntament de Rubí (@AjRubi) June 14, 2024

Sant Zenon, Festa Major d'Arenys de Mar

I acabem on hem començat, a la comarca del Maresme. Els concerts i balls amb orquestres, les barraques joves, espectacles de carrer, cercaviles de gegants, el correbars, el cant de l'himne a sant Zenon o els focs artificials són les activitats principals de Sant Zenon, la Festa Major d'Arenys de Mar. En aquest cas, però, la celebració no arrancarà fins diumege vinent, i s'allargarà fins al dimecres 10 de juliol.

A més de l'activitat tradicional i opcions variades per a tots els públics, de la programació cal destacar els concerts que es faran a barraques, amb noms com El Pony Pisador, Orquestra Mitjanito Miquel del Roig, entre altres. Cal destacar que el festival de música Canet Rock torna a coincidir en plena Festa Major de Sant Zenon. Es farà dissabte 6, encavalcant-se amb les activitats d'Arenys de Mar, terme municipal on se celebra, en una zona a tocar de Canet.