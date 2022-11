Qui són els catalans més rics?

Com cada any, la revista Forbes ha publicat el seu llistat de les 100 majors fortunes de l'Estat espanyol. Un rànquing que, com és habitual des de fa temps, encapçala el gallec Amancio Ortega, fundador i accionista majoritari de l'imperi tèxtil Inditex, amb un patrimoni de 53.500 milions d'euros, 13.500 menys que el 2021, i que multiplica per deu la segona persona del llistat, que és la seva filla Sandra, amb 5.400 milions. Posem el focus, però, en la trentena de catalans que apareixen al rànquing dels més rics de Forbes.

El primer nom és el d'Isak Andic, dotzena fortuna de l'Estat, amb 1.900 milions, 300 més que l'any passat. Andic és el propietari de la tèxtil Mango i també té inversions importants en d'altres sectors, com l'immobiliari. La segona catalana de la llista Forbes és Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola European Pacific Partners -embotelladora europea del refresc-, que controla a través d'una societat patrimonial amb seu a Luxemburg, considerat un paradís fiscal per nombroses organitzacions, com ara Oxfam. Té una fortuna de 1.700 milions, 200 menys que un any enrere.

Manuel Lao, l'antic rei de les escurabutxaques a través de Cirsa, és el tercer català més ric, amb 1.400 milions. Fa uns anys va vendre l'empresa a un fons d'inversió i ara es dedica a les inversions a diversos sectors, com ara l'immobiliari. El top-20 estatal el tanca la quarta catalana de la llista, la col·leccionista d'art Carmen Thyssen-Bornemisza, amb 1.300 milions, que just fa uns mesos va arribar a un acord amb el Govern espanyol per llogar i exposar part la seva col·lecció.

Pes del sector farmacèutic

Darrere seu hi apareixen els germans Jorge i Antonio Gallardo Ballart, que controlen la farmacèutica Almirall. Un sector, el farmacèutic, amb una presència important entre els més rics. Coneguts també pel seu activisme contra l'independentisme, cada un d'ells té una fortuna de 900 milions. Precedeixen Carmen Daurella Aguilera, una altra accionista de Coca-Cola Europea Pacific Partners, amb 850 milions. En la posició 49 del rànquing estatal hi ha un altre català, Tomás Arrufat Pujol, amb 600 milions, 50 més que un any enrere. Arrufat controla la societat Proeduca Altus, que va multiplicar el seu valor -i la fortuna del seu accionista principal- després de sortir al mercat de valors BME Growth el març del 2009. L'empresa controla la Universidad Internacional de la Rioja.



Amb 50 milions menys de patrimoni hi ha José Elías, president d'Audax Renovables i que els darrers anys ha sortit d'una certa opacitat mediàtica després de posar diners al Barça i protagonitzar un dels programes de Lo de Évole. Controla diverses societats a través de les seves inversions, com ara la cadena de congelats La Sirena, però la seva fortuna ha caigut des dels 900 milions de fa un any.

Almirall, l'embotelladora europea de Coca-Cola, la perfumeria Puig o Agrolimen, grups familiars que aporten diversos rics a la llista

Just per sota seu hi ha els germans Eduardo i Francisco Martínez Cosentino, que controlen el grup constructor que porta el seu segon cognom i tenen 500 milions de fortuna cada un. El següent català és Thomas Meyer, el propietari de la tèxtil Desigual, que ha passat de 850 a 500 milions de patrimoni en un any. Simón Pedro Barceló, del grup hoteler Barceló, amb 450 milions; Manuel Puig, vicepresident i accionista del grup perfumer Puig, també amb 450 milions; i Ricardo Portabella, amb la mateixa fortuna i propietari del grup inversor Anpora, són els següents en el rànquing.

Posteriorment trobem Consuelo García-Píriz i Merces Hoces, accionistes del gegant editorial Planeta, amb 400 milions cadascuna, just per davant dels germans Josep, Òscar i Meritxell Vall, que controlen la càrnia Vall Companys i tenen una fortuna de 375 milions, per sobre dels 350 de José María Serra Farré, president de Catalana Occidente. Tres germans més, David, Arnau i Mar Nogareda, també surten al llistat, gràcies a una riquesa de 350 milions per cap; són els propietaris de la farmacèutica gironina Hipra.

Ja per sota hi ha Alfonso Libano Daurella, accionista de Coca-Cola Europea Pacific Partners (350 milions); Jorge, Marc, Xavier i José Luis Rubiralta, propietaris de WerfenLife, amb 325 milions per cap; Mercedes Daurella Aguilera, també de Coca-Cola Europea Pacific Partners (325 milions); Marta Santacana, accionista de Wallbox (325 milions); Liliana Godia, propietària de BCN Godia, que també té 325 milions; el mateix volum que l'inversor Mauricio Botton Carrasso; l'accionista de Grífols Núria Roura Carreras; i el president del Grup Bon Preu.



Els darrers catalans de la llista Forbes són Elena i Alicia Daurella Aguilera (Coca-Cola Europea Pacific Partners); Artur, Maria, Montserrat, Lluís i Aurèlia Carulla, accionistes d'Agrolimen; Josefa i Assumpta Serra (Catalana Occidente), cadascun d'ells amb 300 milions de fortuna; i els accionistes del grup perfumer Puig Marc, Antonio, Daniel i Mariano Puig, amb 275 milions.