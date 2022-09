El Govern espanyol vol que el nou impost "temporal" als rics entri en vigor el 2023

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha fet aquest dijous un pas més en relació amb la idea que va avançar dimecres sobre la creació d'un nou impost a les grans fortunes. En unes declaracions als passadissos del Congrés, després del debat sobre el límit de la despesa no financera (coneguda com a sostre de despesa), la titular del ram ha avançat que el seu departament treballa perquè aquest nou gravamen "temporal" entri en vigor l'1 de gener del 2023.

"Considerem que cal demanar un major esforç i per tant, a aquells que tenen beneficis extraordinaris, majors patrimonis o majors rendes, cal demanar-los un major esforç per protegir la classe mitjana del nostre país, la classe treballadora i la població més vulnerable", ha sostingut.

I, encara que no ha donat més detalls sobre l'eventual impost –perquè "cal deixar que els tècnics treballin"–, ha afegit que seria "temporal", igual que l'impost a les energètiques i la banca, actualment en tramitació parlamentària.

Tampoc ha aclarit si s'inclourà als Pressupostos del 2023 –"no tot pot anar als Pressupostos", ha matisat. "El més important és que s'afronti aquesta crisi i per tant, protegint també els serveis públics i les rendes d'aquella classe mitjana que sempre finança amb els seus impostos el que tots puguem gaudir de l'Estat del benestar", ha dit.

Sobre la possibilitat que la Regió de Múrcia també se sumi a Andalusia i la Comunitat de Madrid, les tres governades pel PP, en la supressió de l'impost de patrimoni, Montero ha tornat a assenyalar l'"enorme irresponsabilitat per part de les comunitats que més diners demanen al Govern [estatal], que en el marc de les seves competències, renunciïn a una recaptació més gran".



"I a més, decideixin fer-ho sobre un 0,2% dels ciutadans sobre aproximadament un 99% de les persones que es beneficien d'aquesta recaptació", ha afegit Montero. I és que, amb la bonificació del 100% a l'impost de patrimoni "a Andalusia s'està renunciant a recaptar 120 milions d'euros", tot i ser la comunitat entre les que menys inverteix a Sanitat i Educació per habitant.

El debat de la fiscalitat

En la seva intervenció prèvia per informar la Cambra Baixa del sostre de despesa per al proper any i defensar la suspensió de les regles fiscals per la situació d'excepcionalitat, que serà avalada previsiblement per una àmplia majoria, María Jesús Montero ha obert la porta a prorrogar algunes de les mesures per pal·liar la inflació més enllà de final d'any i fins i tot incorporar-ne d'altres addicionals.



Tot i això, el debat d'aquest dijous ha estat centrat en els impostos per la batalla ideològica impulsada per la dreta "que cal afrontar", com s'ha referit el líder de Más País, Íñigo Errejón. En aquest aspecte, Unidas Podemos i els socis habituals del PSOE han instat novament a emprendre una reforma fiscal progressiva.