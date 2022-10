Qui són els nous membres del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Els set consellers i consellers que ha escollit el president de la Generalitat per substituir els titulars de les conselleries de Junts tenen perfils diversos. Independents provinents d'espais polítics tan diversos com el PSC, els comuns o l'antiga Convergència. I amb experiència als sectors dels departaments que ara pilotaran. Aquest és el perfil un per un dels nous consellers i conselleres.

Natàlia Mas. — Govern de la Generalitat

Natàlia Mas i Guix (Departament d’Economia i Hisenda)

Sant Martí de Tous, 1979. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i en Comerç Internacional per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Economia Europea pel Col·legi d’Europa (Bruges, Bèlgica) i Màster en Política Econòmica per la Universitat de Columbia (Estats Units). Natàlia Mas i Guix serà la nova consellera d’Economia i Hisenda, primera dona que ocuparà aquest càrrec. Fins ara ha estat directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i Treball. I abans, va ser secretària d’Economia del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (2019 - Maig 2021). Entre 2004 i 2015 va treballar al Banc Central Europeu, primer com a economista a les direccions generals d’Economia (divisió d’Afers Exteriors) i d’Estadística (divisió d’Estadístiques Monetàries i Financeres) i, des del 2010, com a experta en Estabilitat Financera a la direcció general de Política Macroprudencial i Estabilitat Financera.

Meritxell Serret. — Govern de la Generalitat

Meritxell Serret i Aleu (Departament d’Acció Exterior)

Vallfogona de Balaguer, 1975. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració. Postgrau en Direcció General d’Empreses. Actualment és diputada al Parlament de Catalunya, on és portaveu adjunta del grup parlamentari d’Esquerra Republicana. També és presidenta de la Comissió d'Investigació sobre l'Espionatge per part del Regne d'Espanya amb els Programes Pegasus i Candiru, i portaveu a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació. Va ser consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya entre 2016 i 2017 i destituïda amb l'aplicació de l'article 155. Exiliada a Bèlgica, a partir del juny de 2018 va ser la Delegada del Govern de Catalunya a Brussel·les. Des del setembre de 2022 és vicesecretària general de Partit Obert d’Esquerra Republicana.

Joaquim Nadal. — Govern de la Generalitat

Joaquim Nadal i Farreras (Departament de Recerca i Universitats)

Girona, 1948. Catedràtic d'història contemporània. Ha estat professor de les universitats de Liverpool (1970-1972), Autònoma de Barcelona (1972 - 1992) i de Girona (1992 - 2018). Doctor Honoris Causa de la Universitat de Perpinyà. I ha estat director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de 2013 a 2022. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 2003 a 2010. També va ser conseller de la Presidència el 2006 i portaveu del Govern de 2003 a 2006.

Anteriorment, havia estat alcalde de Girona de 1979 a 2002 i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) de 1981 a 1995. També ha estat diputat del partit socialista, on va ser-ne president del grup parlamentari i portaveu en diferents etapes. Va deixar la militància al PSC el 2015, després d’una llarga trajectòria al partit.

Juli Fernàndez. — Govern de la Generalitat

Juli Fernández i Olivares (Departament de Territori)

Sabadell, 1977. Llicenciat en Farmàcia. Actualment, diputat d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya des de les darreres eleccions. Ha estat delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona des del 2018 al 2021. Va ser alcalde de Sabadell del 2015 a 2017 i posteriorment tinent d’alcalde. En una etapa anterior, havia estat Director general de Joventut de la Generalitat, sent director de Turisme Juvenil de Catalunya (2007 - 2009) i de l'Agència Catalana de la Joventut (2009 - 2011). Llicenciat en Farmàcia i màster en màrqueting farmacèutic (EADA), ha treballat en el sector farmacèutic sempre vinculat a la gestió d'oficines de Farmàcia. La seva darrera responsabilitat al sector va ser com a cap de compres a Ecoceutics.

Manel Balcells. — Govern de la Generalitat

Manel Balcells i Díaz (Departament de Salut)

Ripoll, 1958. Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i en Medicina de l'Educació Física i l'Esport. Es va especialitzar a la Universitat de Montpeller en Biologia i Medicina de l'Esport. És considerat un dels impulsors de la medicina de l'esport a Catalunya. Ha estat director mèdic de l’hospital de Granollers. President executiu de Biocat de 2006 al 2010. I té la Medalla Josep Trueta al Mèrit sanitari. Actualment, és director del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya, comissionat de salut de leitat i president de la Fundació de Gestió de Sant Pau i membre del consell de Govern del consorci sanitari de Terrassa

i de l’Hospital del Mar. Va ser director d'Estratègia i Coordinació del Departament de Salut de la Generalitat De Catalunya des del gener del 2004 i Secretari d'Estratègia i Coordinació des del febrer del 2006. Posteriorment, va assumir breument el càrrec de conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació el 2006. També ha estat regidor i Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Granollers des de 1995 al 2004.

Carles Campuzano. — Govern de la Generalitat

Carles Campuzano i Canadés (Departament de Drets Socials)

Barcelona, 1964. Llicenciat en Dret. Director de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat), president de la Fundació Acsar, vicepresident del Cocarmi i secretari de la junta directiva de la Taula del Tercer Sector. Ha estat regidor de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, diputat al Parlament de

Catalunya i diputat al Congrés per CDC. Ha format part de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), amb la que ha fet d’observador internacional en processos electorals.

Gemma Ubasart. — Govern de la Generalitat

Gemma Ubasart i González (Departament de Justícia, Drets i Memòria)

Castellar del Vallès, 1978. Doctora, DEA i Llicenciada en Ciència Política per la UAB. DEA en Dret i Màster Europeu en Sistema Penal i Problemes Socials per la UB. Internacional Diploma in Critical Criminology. Postgrau CIS en Investigació Social Aplicada i Anàlisi de Dades. Ha realitzat estades de recerca i docència a diverses universitats europees i americanes. Professora Agregada de l'Àrea de Ciència Política a la Universitat de Girona. Els seus àmbits d’interès són les polítiques públiques, la gestió dels conflictes i el canvi social. En els darrers temps ha desenvolupat investigacions sobre règims de benestar i polítiques socials; conflictes, sistema penal i drets humans; govern i política locals; política espanyola i catalana.