Una quinzena d'entitats demanen "un front antirepressiu i unitari" i que el Govern retiri les acusacions a independentistes

Una quinzena d'entitats, entre les quals hi ha la Plataforma 3-O, Alerta Solidària o la Sectorial de Persones Repressaliades de l'ANC, demanen forjar "un front antirepressiu i unitari" com a "eina política per aconseguir la independència". El manifest apunta que "la repressió de l'Estat espanyol no s'aturarà" fins que Catalunya exerceixi el dret d'autodeterminació, però aposten per un "moviment fort per fer front a la repressió per continuar avançant". També reclamen al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i a la resta del Govern "un canvi d'actitud": "Ara són "presoners del corporativisme policial i la pressió de sindicats de policia espanyolista". Per això, reclamen a la Generalitat que es retiri de les acusacions a independentistes.

Demanen a Sàmper i a la resta del Govern un canvi d'actitud

Amb el títol Prou repressió, els grups denuncien que l'independentisme ha estat sempre "represaliat" i que des de la tardor del 2017 s'ha incrementat. I assenyalen que "la repressió s'agreuja quan el Govern s'hi afegeix presentant-se com a acusació contra independentistes en causes relacionades amb el dret a la protesta i a la dissidència, o quan exerceix violència policial desproporcionada".



Els signants creuen que "l'heterogeneïtat" dels "represaliats", que provenen de diversos espais polítics de l'independentisme, pot servir "com a punt de partida per crear punts d'entesa i cooperació". Però assenyalen que, per a això, cal "eliminar qualsevol situació que pugui generar tensions i recels dins del mateix moviment".



És en aquesta línia que demanen a Sàmper i a la resta de l'executiu un canvi d'actitud. Volen que "els Mossos d’Esquadra defensin en primer lloc els interessos de Catalunya, els drets civils i polítics i la llibertat d’expressió i de manifestació". Els retrets també fan referència a les negociacions d'ERC amb el Govern espanyol: "No és comprensible ni admissible que partits polítics independentistes donin suport a cap govern espanyol mentre aquests segueixin exercint formes de repressió contra l’exercici del dret a l’autodeterminació", afegeixen.



Els grups signants són la Sectorial de Persones Represaliades de l’ANC, Socors Català, Comissió de la Dignitat, Col·lectiu MAR, Dones per la República, Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes, Via Independència, Alerta Solidària, Plataforma Defensem 1-O, Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans, Col·lectiu del 92, Grup de Suport a les Encausades del 23S, Associació pro memòria als immolats per la llibertat a Catalunya, Plataforma 3 d’octubre i Gràcia Llibertat.