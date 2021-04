El RACC planteja tenir un mínim de formació de circulació urbana per desplaçar-se amb bicicleta per ciutat

Un 38% dels ciclistes que circulen per Barcelona admet no tenir coneixement de la normativa de circulació de bicicletes. Així ho indica el tercer Baròmetre RACC del ciclista urbà a la ciutat, que tot i que mostra una millora -el 2019 era un 45%- posa de manifest la necessitat d'impulsar la formació de la normativa de circulació urbana entre ciclistes. El president del RACC, Josep Mateu, ha destacat que és especialment necessari ara que hi ha un problema de "convivència" per la presència de vehicles de mobilitat personal (VMP) com patinets i altres vehicles a la calçada. "Tothom hauria de saber les mateixes normes per circular", ha dit.



En roda de premsa ha assenyalat que, ja que hi ha d'haver una "convivència" entre diferents vehicles, hi ha d'haver un "mínim de formació" per part dels usuaris de bicicletes i patinets. Aquesta formació podria acabar materialitzant-se en un carnet o no, segons Mateu, però sí que hauria de demanar-se per circular per la ciutat. El president del RACC ha anunciat que traslladarà el plantejament al Servei Català de Trànsit, a la Direcció General de Trànsit i a ajuntaments.

El baròmetre, que es basa en l'enquesta a prop de 600 usuaris de la bicicleta a Barcelona, posa de manifest que la meitat dels enquestats utilitzava el transport públic abans de passar-se a la bicicleta, mentre que un 32% abans anava a peu i només un 17% anava en cotxe o moto. El fet que la gran majoria provinguin del transport públic o de desplaçaments a peu fa, segons Mateu, que alguns usuaris no tinguin perquè tenir coneixement de la normativa de circulació que sí que coneix algú que té carnet de conduir, per exemple.



Així, entre les recomanacions del club automobilístic hi ha la de donar a conèixer la normativa de circulació entre els adults i iniciar als infants en la circulació en bici des de l'etapa escolar. Alhora, també suggereixen fer campanyes de convivència adreçades a tots els modes de transport, posant especial atenció als vehicles de mobilitat personal. D'acord amb la informació recopilada amb l'enquesta, un 60% dels ciclistes se senten vulnerables quan circulen per Barcelona, enfront del 55% de fa un any i del 33% de fa dues edicions.

Ús indegut d'auriculars i mòbil

Una altra recomanació del RACC és la de fer campanyes de conscienciació sobre els perjudicis de fer servir auriculars o el mòbil mentre es circula en bicicleta, així com la importància de portar timbre, elements reflectants i fer ús del casc, tot i que no és obligat. Segons el baròmetre el 36% dels ciclistes fan servir auriculars i el 24% utilitza el mòbil quan circula, tot i que no està permès. Entre els menors de 20 anys les xifres empitjoren: el 55% fa servir auriculars i el 42% el mòbil.



En l'àmbit de la infraestructura, es recull que el 2020 han augmentat un 10% els carrils bici a la ciutat respecte l'any anterior i dos terços dels enquestats valoren positivament l'ampliació de la xarxa ciclista feta per l'Ajuntament de Barcelona en el context de la pandèmia. També aproven els carrils bici provisionalment pintats de groc. Per contra, la majoria està en desacord amb els carrils compartits bus-bici.



L'aspecte que els ciclistes valoren pitjor és que les motos aparcades en vorera creuin el carril bici per incorporar-se a la calçada, seguit de la convivència amb els vehicles motoritzats i la poca amplada dels carrils bici. Per contra, els aspectes més ben valorats són la semaforització per a ciclistes, la continuïtat de la xarxa i els carrils bici separats del trànsit.

El principal motiu per desplaçar-se en bicicleta és que és una manera de fer exercici i aporta beneficis per a la salut. A més, un 9% dels ciclistes enquestats afirma que ha començat a utilitzar la bicicleta a partir de la irrupció del a Covid-19. La gran majoria dels usuaris són persones joves. En total, tres de cada quatre ciclistes fan servir aquest transport per a desplaçaments quotidians, com anar a la feina o a estudiar. Dels enquestats amb bici particular, només un 10% la deixen aparcada al carrer a la nit, enfront del 24% del 2019. Per això, el RACC planteja generar una xarxa d'estacionaments segurs al carrer, tant en superfície com subterranis.



El 37% dels ciutadans que no fan ús de la bicicleta estarien disposats a fer-la servir per a desplaçaments quotidians si millorés la convivència amb altres vehicles, hi hagués seguretat en l'estacionament, incentius per part d'empreses i un millor servei de Bicing.