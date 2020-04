L'emergència sanitària, una "oportunitat d'or" per posar la bicicleta al centre de la mobilitat urbana

Milà, Berlín i Bogotà són només algunes de les ciutats d'arreu del planeta que ja s'han posat a ampliar els carrils bici per fomentar-ne l'ús durant l'emergència del coronavirus. La bicicleta redueix el risc de contagi perquè garanteix el manteniment de la distància de seguretat, i a més descongestiona el transport públic i evita el col·lapse viari per l'augment de l'ús de vehicles privats. A casa nostra, entitats ciclistes defensen que les administracions facin un pas endavant ferm per impulsar la mobilitat sostenible, sobretot, reduint espai al cotxe. De moment, a Barcelona ha reobert el Bicing i l'Ajuntament ha anunciat un pla per canviar l'espai públic de manera que fomenti els desplaçaments a peu, en bici i amb transport públic.

El BACC demana ampliar els carrils bici existents, fer-ne de nous, connectar-los i establir zona 30 al conjunt de Barcelona

"La crisi sanitària ens planteja una oportunitat d'or per intentar no tornar a la situació d'emergència climàtica i a la contaminació dels últims anys", explica per telèfon a Públic Adrià Arenas, membre del Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Aquesta organització ha el·laborat una guia de recomanacions per promoure l'ús de la bicicleta durant el procés de desconfinament. Proposen crear nous carrils bici amb tècniques de l'urbanisme tàctic, és a dir, amb pintura, cons i altres elements que no requereixin obres. "És ràpid, barat i eficaç", apunta Arenas, i demana que "es comenci a fer ara, de cara al que pugui passar" en les properes setmanes, previsiblement un desconfinament progressiu. "És un toc d'atenció perquè les administracions facin polítiques valentes i radicals", remarca Arenas.

Les mesures proposades són per "posar la bici com a protagonista i aliada per fer ciutats més sostenibles", assenyala Arenas. Ara és el moment de posar-ho sobre la taula perquè "una gran quantitat de gent es començarà a plantejar" agafar la bici, ja que el risc de contagi i la reducció del transport públic a un terç de la seva capacitat total faran que molta gent deixi d'utilitzar-lo. "El col·lapse de la mobilitat si no es prenen mesures pot ser bastant impactant. No hi ha capacitat viària" per un hipotètic augment de cotxes, adverteix.



Arenas recorda, però, que "la infraestructura no deixa de ser la punta de l'iceberg". Per això, cal que més enllà d'ampliar els carrils bici, les administracions adoptin mesures perquè la gent pugi a la bicicleta, i això passa per posar-ho "fàcil, pràctic i còmode". El BACC proposa establir aparcaments segurs als pàrquings de cotxes i també implantar programes públics d'ajuda a la compra de bicicletes, també elèctriques, clau per garantir-ne l'ús en persones que han de fer grans distàncies o desnivells.

"El col·lapse de la mobilitat si no es prenen mesures pot ser bastant impactant", alerta Arenas

Les propostes del BACC se centren en Barcelona i els accessos a la ciutat per tractar-se del "gran epicentre de mobilitat", segons Arenas, però són "extensibles a altres municipis".



L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, va anunciar aquest dissabte que impulsarà canvis en l'espai públic de forma immediata per preparar-se de cara al desconfinament. Es pacificaran carrers com Consell de Cent, Girona i Rocafort, es tancaran al trànsit trams dels laterals de Gran Via i Diagonal, i s'ampliaran voreres com les de Via Laietana. El pla preveu 21 quilòmetres de corredors bici en 10 vies de la ciutat per fomentar els desplaçaments en bicicleta i també contempla la millora dels carrils bus.El Bicing, que ja fa uns dies que s'ha reobert després de cessar l'activitat durant sis setmanes, s'ampliarà amb 57 estacions més.



Un dels pocs serveis de bicicletes municipals que ha romàs obert durant tot el període de confinament a l'Estat és la Girocleta, a Girona. La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, explica a Públic que el van mantenir en funcionament perquè "és un servei públic essencial, igual que el metro o l'autobús. No representa un major perill per la seguretat que la resta de transport públic, si es prenen precaucions". Tot i que el consistori ha descartat la desinfecció periòdica de les bicicletes per les dificultats que comporta, confien en la responsabilitat dels usuaris, a qui van informar de les mesures de prevenció necessàries a l'inici de l'estat d'alarma.

La Girocleta és dels pocs serveis de bicicletes municipals que ha continuat obert des de l'inici del confinament

L'ús del servei durant el confinament ha oscil·lat entre el 6% i el 8% de l'habitual, que suposa uns 100 viatges diaris. De cara al desconfinament, l'Ajuntament està estudiant com i on ampliar les vies ciclables, així com els espais pels vianants. "Augmentarà la mobilitat personal, ja sigui sostenible o no, i volem que el vehicle amb què es faci no sigui el cotxe, sinó la bicicleta", subratlla Sureda.

Un canvi de model que relegui el cotxe a un transport residual

Albert Garcia, portaveu de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta, va més enllà i defensa en una entrevista amb Públic que l'enfocament no ha de ser l'ampliació dels carrils bici, sinó un canvi de model. "En aquest moment en què hem vist els beneficis que no hi hagi cotxes a la ciutat, no podem tornar enrere", afirma. El confinament ha reduït la contaminació, tant ambiental com acústica. "A partir de quan puguem sortir, la gent s'ha de reacostumar a moure's en transport públic, en bici, patinets o a peu. El cotxe ha de ser residual", sentencia.



Garcia reconeix que per ciutats del nord i el centre d'Europa, on hi ha més cultura de la bicicleta, fomentar-ne l'ús és més senzill, perquè ja hi ha la infraestructura. "Barcelona no està preparada", lamenta. Per això, adverteix de la necessitat de restringir molt l'ús del cotxe, perquè la gent que renunciï a moure's en transport públic no es decanti pel vehicle privat. "El coronavirus ens està mostrant moltes coses de la societat i de la gestió pública que no funcionen des de fa anys", assenyala Garcia. Una d'elles és, per exemple, que els carrils bici a Barcelona són massa estrets i no permeten mantenir la distància de seguretat. Garcia, i també el BACC, demanen l'ampliació i que els que són bidireccionals es desdoblin, per ampliar-ne també la capacitat.

Alguns estudis han assenyalat que, amb una major contaminació ambiental, la letalitat de la Covid-19 augmenta

D'altra banda, Garcia reclama que s'impulsi l'ús de la bicicleta en el marc de l'estratègia de contenció del virus. Alguns estudis han assenyalat que, amb una major contaminació ambiental, la letalitat de la Covid-19 augmenta. "Si fomentem l'ús del cotxe, hi haurà més contaminació i, així, més malalts. A Barcelona ja hi ha 3.500 morts a l'any per la contaminació", alerta el portaveu. "Hem de considerar l'ús del vehicle de motor contaminant com a un transmissor i agreujant dels efectes d'aquesta pandèmia" i deixar-los confinats, remarca. Garcia defensa "blindar" Barcelona dels cotxes i garantir carrils bici que permetin l'accés a la ciutat. "És l'única forma que tenim d'aconseguir-ho i ara és el moment de fer-ho. Queden entre 10 i 15 dies".



"Ens hem de posar a treballar tots plegats", afegeix Arenas, incloent totes les administracions. "Pot ser que el cotxe torni a tenir un paper protagonista i això vagi en perjudici del conjunt de la societat. Al contrari, la bicicleta és una opció saludable que repercuteix en un benefici per tots. La línia és clara", conclou.