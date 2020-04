Barcelona vetarà els carrils laterals als cotxes per guanyar espai pels vianants i poder mantenir les distàncies

L'Ajuntament de Barcelona inicia un pla d'acció amb mesures "urgents i immediates" per "adaptar" la ciutat a l'inici de la recuperació de la mobilitat. Amb previsió de la sortida progressiva del confinament, en els propers dies s'implementaran canvis en l'espai públic per fomentar els desplaçaments a peu, en bici i el transport públic. "No volem tornar a la contaminació d'abans", ha dit l'alcaldessa Ada Colau des de la plaça Universitat. Amb un pressupost de 4,4 milions d'euros, es pacificaran carrers com Consell de Cent, Girona i Rocafort, es tancaran al trànsit trams dels laterals de Gran Via i Diagonal, i s'ampliaran voreres com les de Via Laietana. El mètode per "avançar-se" als canvis es farà amb senyalitzacions de pintura a terra.

El pla preveu 21 quilòmetres de corredors bici en 10 vies de la ciutat per fomentar els desplaçaments en bicicleta, i 17 intervencions de millora en carrils bus i flexibilitat horària per no congestionar el servei. El pla de l'Ajuntament –una mesura de govern que es presentarà al proper plenari–, preveu "garantir la seguretat i la salut pública de la ciutadania en els seus desplaçaments", i alhora evitar que "es consolidi el traspàs cap al vehicle privat" amb motiu de la crisi sanitària.

Si abans de la pandèmia el 26% dels desplaçaments es feien en vehicle privat i el 37,3% en transport públic, actualment el 34,4% opta pel vehicle privat i el 19,5% pel transport públic.



L'objectiu del nou pla municipal és arribar al 40,8% de mobilitat en transport públic, el 35,3% a peu, el 19,9% en vehicle privat i el 4% en bicicleta. "Volem que quan comenci el desconfinament no comenci a pujar la contaminació, per això Barcelona s'avança", ha dit aquest dissabte Colau. Es tracta d'un primer paquet de mesures que s'aniran ampliant els propers mesos.

Més espai per als vianants

Com a mesura prèvia a l'inici del desconfinament, el govern municipal establirà 12 nous quilòmetres (30.000 metres quadrats) per als vianants. L'actuació principal és a l'Eixample. Es pacificaran els carrers de Consell de Cent, Rocafort i Girona, reduint l'espai del cotxe a un sol carril delimitat a 30 km/h, ampliant la vorera 4 metres més amb actuacions tàctiques de pintura, i es col·locaran elements de reducció de la velocitat a l'entrada del carrer.



A més, es tancarà al trànsit de laterals de la Gran Via (banda mar entre plaça Espanya i Tetuan) i de la Diagonal (banda mar entre Francesc Macià i el passeig de Gràcia, i banda muntanya entre passeig de Gràcia i el carrer Marina).

A la Via Laietana, s'ampliaran les voreres amb pintura per arribar als 4,15 metres. "És una actuació importantísima, no ens volem esperar a fer coses amb Via Laietana amb aquesta crisi", ha dit la tinenta d'alcalde de Barcelona, Janet Sanz.

Canvis als busos

Es faran 17 actuacions a la xarxa de bus, com la col·locació d'elements físics per protegir el carril de la invasió d'altres vehicles en les zones de més congestió. Es projecten nous trams de carrils bus a Via Laietana; Creu Coberta-carerr de Sants; Via Augusta (sentit ascendent) entre Hort de la Vila i pg. Bonanova; Espronceda (sentit mar) entre pg. Taulat i pg. García Fària; i pg. Garcia Fària (sentit Llobregat), entre Espronceda i Jonquera. D'altra banda, hi haurà modificacions a Via Favència, entre Artesania i plaça Karl Marx.



Pel que fa a la gestió, s'impulsa un protocol obligatori de desinfecció i higiene al bus i al metro, i una taula de treball per potenciar el teletreball i la flexibilitat horària. El govern d'Ada Colau demana al govern espanyol i a la Generalitat que ajustin les restriccions de distància al transport públic al desconfinament.

A més, considera que el finançament en transport públic per part de les administracions catalana i estatal és "imprescindible". "Si abans era urgent, ara més", ha reivindicat Colau. Amb l'aturada de la ciutat, el consistori calcula que deixa d'ingressar mensualment 30 milions d'euros, en compra, per exemple, de títols de TMB.

21 km de corredors bici

Per tal de crear 21 km de corredors bici, se substituirà un carril de vehicles per un de bicicletes o per carril bus/bici; es pintaran els nous corredors d'un color identificatiu i amb el logo de la bicicleta a cada cruïlla; i incorporaran elements de protecció. Es farà a trams dels carrers Gran Via (Aribau-pg. Gràcia); València; Roger de Llúria; Pau Claris; pg. Santa Coloma; Castillejos (Travessera fins a Consell de Cent); Indústria (pg. Sant Joan fins av. Gaudí); Creu Coberta-Ctra. Sants; Av. Meridiana (per can Dragó) i Via Augusta.



El Bicing s'amplia amb 57 estacions més i mesures sanitàries, i s'arriba a barris com la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles i la Vall d'Hebron, on no arribava el servei.



Es finalitza la renovació de parquímetres per permetre el pagament sense contacte i aplicar tarifes ambientals.

Mesures abans de l'estiu

Com a accions no immediates però sí a curt termini, l'Ajuntament planteja l'acceleració de la campanya de disciplina de motos en vorera per alliberar-les i "facilitar" els desplaçaments a peu. En aquesta línia, intensificar el control de la "indisciplina" en els carrils bus i bici. Pel que fa als operadors de 'bicisharing' i 'motosharing', repartir les llicències definitives.



Coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma, s'aplicaran les tarifes d'estacionament en superfície del 2020. El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) buscarà la inclusió del transport públic en el fons de rescat covid-19 per "donar resposta al dèficit generat per l'excepcional situació actual".