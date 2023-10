Un ramader del Moianès es declara insubmís fart de burocràcia, "coaccions i amenaces"

El ramader Francesc Molins ha decidit declarar-se insubmís davant del Departament d'Acció Climàtica. Ho fa fart de l'"excés de burocràcia" i de les "coaccions i amenaces", després 12 anys de la posada en marxa del seu projecte Alpines les Feixes, una granja de cabres lleteres al Moianès.

"Ens tracten molt injustament, gairebé com a terroristes. Estem fiscalitzats pel nostre propi departament i això és molt trist", denuncia el ramader. Adverteix que si detecta "qualsevol paraula fora de lloc" durant alguna inspecció, convidarà l'inspector a marxar i, si es nega, optarà per fer paperassa "innecessària i duplicada".

Fa temps que Molins considera "molt injust" el tracte de l'administració. "Per una banda, se'ns diu que som un sector clau pel territori i que hem de créixer, però, per altra banda, se'ns tracta malament", lamenta.

"Ens diuen que si no fem tal cosa tindrem retallades en ajuts i això és inadmissible perquè és una coacció constant al sector", lamenta sobre "coaccions contínues" en controls i inspeccions. "Si detecten algun defecte, ens haurien d'ajudar a corregir-lo i, en canvi, estan fent totalment el contrari. Ens posen pals a les rodes constantment", lamenta sobre l'administració.

Molins ha enviat una carta al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per a comunicar-li la decisió sobre una insubmissió que consistirà a negar-se a fer paperassa "innecessària": "Ens demanen moltes coses innecessàries i duplicades o triplicades. No les faré perquè no hi ha cap necessitat".

A Alpines les Feixes en Francesc Molins elabora llet de cabra, iogurts, formatge fresc, mató i quefirs. Van posar en marxa la granja l'any 2011 amb una quinzena de cabres de la raça Alpina i avui dia en tenen gairebé un centenar.

Les advertències d'Acció Climàtica

Acció Climàtica ha dit que oferiran a Francesc Molins una trobada amb representants del departament per analitzar "les situacions concretes" que s'hagin pogut viure durant les inspeccions a la seva explotació. També recorden que els veterinaris fan inspeccions a les granges per una qüestió de "salut pública" i alerten que la insubmissió "no només pot posar en perill la seva explotació, sinó que pot comprometre la salut i la viabilitat de les explotacions veïnes".

Molins diu que no té por a possibles represàlies: "Estic molt tranquil, no he dit cap mentida. Ells saben que ho poden corregir, només falta la voluntat per a fer-ho". També creu que altres ramaders o pagesos se sumaran a la protesta perquè la situació del sector primari és "insostenible".