Ramon Gener, Xavi Coral, Joël Dicker, Eva Baltasar, Carles Porta o Maria Nicolau, entre els autors més venuts de Sant Jordi

Història d'un piano de Ramon Gener, Un animal salvatge de Joël Dicker, Aprendre a esquivar les bales de Xavi Coral, Ocàs i fascinació d'Eva Baltasar i Blackwater I. La riuada de Michael McDowell han alguns dels llibres en català més venuts a Catalunya en categoria de ficció per aquest Sant Jordi 2024. La teva salut comença aquí de Xevi Verdaguer, Tor: Foc encès de Carles Porta, Cremo! de Maria Nicolau, Ments preclares de Quim Monzó i Tres mesos de vacances de Neus Rossell han estat els títols més buscats en no ficció.

Ho ha indicat el Gremi de Llibreters de Catalunya, que aquest any ha substituït el tradicional rànquing de més venuts per una tendència que acumula les vendes de la diada fins a les sis de la tarda, i també hi incorpora la informació de la setmana recollida per LibriRed. Segons les primeres estimacions, el 54% de les vendes han estat de títols en català i el 46% en castellà, amb un increment que s'haurà de confirmar una vegada computada la venda global. La diada ha coincidit amb la precampanya pel 12-M.

En castellà, La grieta del silencio de Javier Castillo, Un animal salvaje de Joël Dicker, Tres enigmas para la Organización d'Eduardo Mendoza, En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez i Blackwater I. La riada de Michael McDowell ocupen les primeres posicions de ficció. Pel que fa a la no-ficció en castellà, destaquen Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé, Hábitos atómicos de James Clear, Anatomía del mal de Jordi Wild, El problema de ser demasiado bueno de Xavier Guix i Tu salud empieza aquí de Xevi Verdaguer.

Els llibres infantils i juvenils en català més venuts han estat Jo primer de Míriam Tirado, La misteriosa i sorprenent casa de l'avi de Meritxell Martí Orriols, El porno NO mola d'Anna Salvia i Cristina Torrón - Menstruita, La llegenda de Sant Jordi de roba de Marta García Pérez i La llegenda de Sant Jordi de Natàlia Juan. En aquesta categoria i en castellà els més destacats han estat Alas de sangre de Rebecca Yarros, Fabricante de lágrimas d'Erin Doom, Alas de hierro de Rebecca Yarros, El jugador número 12 de Kings League i Todos los lugares que mantuvimos en secreto d'Inma Rubiales.

L'ordre del rànquing definitiu no es coneixerà fins aquest dimecres, amb una llista amb dades mecanitzades de vendes dels establiments. No serà fins dilluns vinent quan es donarà a conèixer l'últim llistat que ja contemplarà les dades de venda de les parades.

Satisfacció amb la Diada

La Cambra del Llibre de Catalunya s'ha mostrat satisfeta amb la participació i les vendes del primer Dia del Llibre feiner després de la pandèmia. Apunten que la diada de Sant Jordi ha estat molt participativa, amb un bon nivell de vendes i amb episodis de pluja molt puntuals. La festa catalana ha tingut "més parades de llibres que mai", tant a Barcelona com a altres localitats, segons indiquen en una nota de premsa.

Segons el gremi, l'edició d'enguany ha refermat el bon funcionament del model implementat els últims anys a Barcelona, així com en altres ciutats del país. "La celebració de la diada en una jornada laborable ha fet que l'afluència de públic hagi quedat repartida de manera més local, ja que la gent ho ha celebrat al seu lloc de residència o de treball habituals", detallen.