El raper Morad queda en llibertat després de ser detingut per enfrontar-se a un policia

El cantant de rap Morad ha quedat en llibertat hores després de ser detingut aquest dijous a l'Hospitalet de Llobregat, segons han confirmat a l'ACN fonts policials. La Guàrdia Urbana de la ciutat va detenir l'artista del barri de La Florida acusat d'haver amenaçat de mort un dels agents durant una discussió per un assumpte de trànsit.

Concretament, els fets haurien tingut lloc a la plaça Europa de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha avançat El Periódico, tot hauria començat després que els policies multessin i truquessin la grua perquè el cotxe de Morad estava mal aparcat. El jove va arribar abans que la grua i es va encarar als agents.

El raper ha passat diverses hores a la comissaria de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet fins que ha estat traslladat a la dels Mossos d'Esquadra. Passades les 23 hores, el raper va quedar en llibertat després de comprovar que es tracta d'un delicte menor i que no hi ha risc de fuga. Està acusat d'un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat .



Detingut per segona vegada

Aquesta no és la primera vegada que detenen al cantant català. L'octubre passat, els Mossos el van detenir per presumptes desordres públics, concretament per haver pagat a un grup de joves perquè cremessin contenidors a l'Hospitalet de Llobregat. Arran d'aquest incident, l'artista té prohibit entrar al barri de la Florida, on ha crescut i on ha gravat els seus videoclips que han fet la volta al món, com Pelele.