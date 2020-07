La reactivació de la taula de diàleg torna a mostrar les diferències entre JxCat i ERC

No hi ha setmana en què les diferències estratègiques entre els dos socis del Govern català no es manifestin. La sessió de control celebrada aquest dimecres al Parlament ha servit per tornar a evidenciar que la reactivació de la taula de diàleg entre governs és una prioritat per a ERC, però no pas per a JxCat, com tampoc sembla que ho sigui per a l'executiu estatal. El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha reclamat a Quim Torra que "posi data" per a la segona trobada de la taula de diàleg i que "lideri" juntament amb el vicepresident, Pere Aragonès, la preparació de l'estratègia conjunta. Segons Sabrià, es tracta que l'independentisme "no doni excuses" perquè el Govern espanyol dilati els tempos en la negociació.



La rèplica de Torra, però, ha estat passar la responsabilitat de la reactivació de la taula al president espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha exigit unes determinades condicions: "És molt fàcil fer aquesta segona reunió. Que Sánchez m'enviï una carta dient que tindrem la reunió per parlar de l'exercici de l'autodeterminació, de la data i les condicions [d'un referèndum]. I a partir d'aquí, que posi tots els punts que vulgui". Segons el president, el "consens" de l'independentisme passa per "l'autodeterminació i l'amnistia", i aquesta ha de ser la base de les reunions amb l'Estat. Torra també ha denunciat que des que va començar la taula "res ha canviat amb la repressió o l'autodeterminació. Estem igual que en temps de Rajoy". El Govern espanyol ha insistit en tot moment que no pensa negociar un referèndum d'autodeterminació a la taula de diàleg.

Sabrià ha coincidit amb Torra que "l'amnistia, el referèndum i l'autodeterminació" són les bases del "consens" independentista, però alhora ha insistit que "cal que siguem capaços de posar-nos d'acord per a aquesta segona trobada, i vostè ho ha de liderar, junt al vicepresident Pere Aragonès. Posem data. No regalem la bandera del diàleg". I ha afegit que "a l'Estat sembla que els hi fa nosa o volen guanyar temps" i per això intenten dilatar el temps fins a la celebració de la nova reunió de la taula de diàleg. "Els interessa dividir l'independentisme, no els podem donar excuses. Treballem l'estratègia i els objectius de la segona trobada, fem propostes concretes i forcem l'Estat a moure's", ha conclòs.



La discrepància entre Sabrià i Torra arriba l'endemà que en la roda de premsa posterior al consell executiu la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, no garantís que la reunió se celebri durant el juliol. "Si l'executiu de l'Estat vol que sigui aquest mes, ens hi trobarem", va dir Budó, que va instar Sánchez a posar data. La posició de JxCat, per tant, és diferent de la d'ERC, que demana que sigui Torra qui posi data.



De fet, Esquerra ha insistit en què l'organisme s'ha de reactivar durant el juliol, mentre que per part del Govern espanyol es va demanar esperar a la celebració de les eleccions basques i gallegues -aquest diumenge- per abordar la qüestió. A més a més, els darrers dies hi han aparegut veus que plantegen esperar a la celebració dels comicis al Parlament -encara no convocats- per reactivar la taula, ja sense Torra com a president. L'única reunió va fer-se el 26 de febrer a la Moncloa i la pandèmia de la Covid-19 va impedir-ne les següents trobades, que s'havien de fer mensualment.