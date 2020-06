Budó veu difícil reunir la taula de diàleg a l'estiu i acusa el Govern espanyol de "dilatar-la amb excuses electorals"

Després de la celebració del Consell Executiu, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha acusat aquest dimarts el Govern espanyol d'ajornar la taula de diàleg amb "excuses" electorals, pel que veu difícil que els seus membres es reuneixin aquest estiu. La consellera de Presidència ha emplaçat l'Executiu de Pedro Sánchez a dir si vol o no reemprendre la negociació perquè "primer s'excusaven en les eleccions basques i gallegues i ara amb un escenari d'eleccions catalanes que ni tan sols estan convocades".

Budó defensa a Torra de les acusacions de Colau

"Colau tampoc representa ideològicament a tota la ciutat, i ningú li discuteix la seva legitimitat com a alcaldessa"

D'altra banda, ha replicat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui aquest dimarts ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "només parla per als independentistes ignorant la meitat de la població de Catalunya" i això fa que "no pugui liderar les solucions en els diferents àmbits", entre elles la taula de diàleg. Per a Budó, el president del Govern té "tota la legitimitat" per liderar el diàleg tot i que no representi ideològicament a tota Catalunya. "Colau tampoc representa ideològicament a tota la ciutat, i ningú li discuteix la seva legitimitat com a alcaldessa", ha afegit.

Budó ha defensat que el Govern català "sempre" ha afirmat que seurà i que no defugirà de la solució dialogada i que, en canvi, els fa l'efecte que "qui ha de decidir si vol recuperar la taula de diàleg és l'Estat espanyol".

La portaveu també ha explicat que el Govern català podria presentar la modificació dels pressupostos de la Generalitat, aprovats i que caldrà adequar per afrontar la crisi del coronavirus, entre la tercera i l'última setmana de juliol.

Aproven el decret que redueix un 30% les taxes universitàries

El Consell Executiu ha aprovat el Decret de preus universitaris per al curs 2020-2021, que fixa una reducció del 30% en la matrícula dels estudis de grau i màster per a tots els estudiants de les universitats públiques catalanes. El text també incorpora descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, situats en els anomenats trams 1 i 2, que podran demanar una beca Equitat. Aquestes beques són per als estudiants amb rendes més baixes i que no gaudeixin de matrícula gratuïta perquè no es beneficien de la beca general de l’Estat.

Una auditoria als Mossos polèmica

El cos policial català ha estat en el punt de mira en les darreres setmanes per diferents actuactions policials reprobables, entre elles l'agressió racista que va patir en mans dels Mossos d'Esquadra un jove de Sant Feliu Sasserra (Bages).

En aquest sentit, Budó ha valorat positivament l'auditoria interna dels Mossos d'Esquadra, presentada dilluns, i ho ha contraposat amb les accions del Govern espanyol: "Mentre un Govern fa auditories, l'altre condecora els policies que van actuar amb tot l'abús l'1-O a Catalunya".

Després que alguns mitjans es quedessin fora de la presentació d'aquesta auditoria, Budó s'ha limitat a dir que hi havia un termini per a inscriure's. La consellera considera que els mitjans de comunicació que no van poder ser-hi, entre ells La Directa, mitjà conegut per les investigacions que han posat en dubte les actuacions policials en més d'una ocasió, són els que no s'havien registrat a temps.