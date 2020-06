Membres del Govern de JxCat lideren un manifest per convertir les sigles en un nou partit i atien la tensió amb el PDeCAT

Desenes de càrrecs electes de JxCat i militants del PDeCAT han fet públic un manifest on aposten per convertir l'espai polític de JxCat en una organització política, segons ha avançat Vilaweb i ha confirmat l'ACN. Al manifest es reclama que l'espai es converteixi en una força política "de suma i no d'exclusions" que sigui "útil per aflorar i donar sortida a les grans potencialitats que Catalunya té". "Ha arribat l'hora de la concreció", asseguren, després d'agrair "la prudència i esforços" que s'ha tingut en tot el procés de reordenació de l'espai. Aquest manifest arriba just l'endemà que la direcció del PDeCAT rebutgés aquesta proposta.

Els signants del text aspiren a "culminar el procés que l'1 d'octubre va expressar-se dignament a les urnes" i asseguren que només serà possible si JxCat "obté la confiança majoritària a les urnes". "Tenim el convenciment que això només serà possible si prèviament es procedeix a la constitució i ordenació d'aquest espai en una nova organització política" argumenten.

La recepta que proposen per a l'ordenació de l'espai és convertir JxCat en una organització política "que incorpori la pluralitat de tradicions i cultures polítiques que hi ha darrere els centenars de milers de persones que han dipositat la seva confiança en aquest projecte". Segons expliquen, l'ordenació de l'espai, encallada des de fa mesos per les discrepàncies entre els diversos actors implicats, els permetrà ser "més eficaços" i "relligar millor la presencia institucional".

Aquesta postura, que xoca amb la defensada per el sector afí a David Bonvehí, que aposta per una coalició electoral que inclogui el PDeCAT, asseguren que representa "el pensament i el desig de la majoria de persones representades des del 2017 pel lideratge de Carles Puigdemont".

Entre els signants destaquen els diputats al Parlament Anna Erra, Anna Geli, Anna Tarrés, Auorora Madauka, Elena Fort, Elsa Artadi, Ferran Mascarell, Ferran Roquer, Francesc Dalmases, Francesc Ten, Gemma Geis, Glòria Freixa, Imma Galardo, Jordi Munell, Josep Maria Forné, Josep Riera, Josep Puig, Mònica Sales, Montse Macià, Narcís Clara, Teresa Pallarèsi Xavier Quinquillà, així com els diputats al Congrés Jaume Alonso Cuevillas i Mariona Illamola.

També hi ha l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la de Valls, Dolors Farré; i el de Port de la Selva i president de l'AMI, Josep Maria Cervera, entre altres. Signen també l'exmembre de la Mesa del Parlament Ramona Barrufet o el responsable d'àmbit del Primer Sector del PDeCAT, Ramon Augé.

Entre els suports rebuts hi ha també els consellers Miquel Buch, Meritxell Budó, Damià Calvet, Jordi Puigneró, que pocs minuts després que es fes públic el manifest han escrit als seus respectius Twitters un missatge idèntic: "Tinc el convenciment que ha arribat el moment".

