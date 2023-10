Rècord històric del preu del lloguer a Barcelona: 1.123 euros al mes de mitjana

Són 36 euros més que en l'anterior trimestre i 126 per sobre d'un any enrere, de manera que en 12 mesos l'increment és del 12,6%. En el conjunt de Catalunya hi ha més d'una vintena de municipis amb el lloguer mitjà per damunt dels 1.000 euros