Rècord històric de temperatura mínima a l'Observatori Fabra de Barcelona amb 29,5 °C

L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat aquesta matinada de dimecres una temperatura mínima de 29,4 °C, batent el rècord històric d'ençà que es tenen registres, en cas de confirmar-se en acabar el dia. El rècord anterior s'havia registrat el 8 d'agost de 1923, amb 28,6 graus. S'ha acabat batent després de dues matinades acostant-s'hi: la matinada de dilluns ja van registrar 27,9 graus.

La resta d'estacions de la ciutat han registrat novament temperatures mínimes molt elevades durant aquesta matinada de dimecres. L'estació automàtica del Raval no ha registrat temperatures inferiors als 29 graus, a la Zona Universitària s'ha baixat lleugerament dels 28 °C, mentre a la del Zoo no s'han baixat dels 26 °C.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha detallat que aquesta matinada s'han registrat temperatures mínimes extremadament elevades a molts municipis del litoral i prelitoral, amb molts registres per sobre dels 24 °C. Destaquen les mínimes extraordinàriament altes de Badalona-Museu (29,6 °C), a més de Barcelona-Observatori Fabra.

De cara a la jornada d'avui, la calor s'intensifica novament, sobretot al litoral i prelitoral, segons apunta el Servei Meteorològic de Catalunya. Es preveu cel serè durant el matí, i tempestes amb ruixats localment moderats al Pirineu i Prepirineu durant la tarda.

Emergència per nits tòrrides

L'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'emergència per nits tòrrides del Pla Calor després de dues nits en què les temperatures han superat el llindar de temperatura mínima nocturna. En concret, aquesta s'activa quan la temperatura màxima és superior als 35,7 graus o bé la mínima nocturna supera els 27,9 graus.

L'activació d'aquesta fase manté en situació d'alerta el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per si cal fer alguna intervenció específica o algun trasllat puntual de persones vulnerables. A banda, el consistori ampliarà el seguiment de persones i famílies vulnerables i establirà mesures per tal que evitin sortir al carrer, com el lliurament de ventiladors i la concessió de serveis d'àpats a domicili.

Onada de calor fins divendres

L'onada de calor per la qual està travessant Catalunya s'allargarà fins divendres amb temperatures que superaran els 40 graus a diversos punts del territori. Davant d'aquesta previsió, s'han activat avisos per calor amb categoria de perill alt en la majoria de les comarques. L'onada de calor també ve marcada per una "excepcional" temperatura nocturna.

A causa de l'onada de calor, una trentena de comarques de Catalunya es troben en risc alt o molt alt d'incendi forestal des de diumenge. Protecció Civil ha fixat el nivell 3 del Pla Alfa en 70 municipis de 13 comarques amb un perill molt alt o extrem d'incendis, ha elevat a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt, i n'ha deixat 4 al nivell 1, amb un perill alt o moderat.