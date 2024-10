Una regidora de la CUP denuncia assetjament per part d'un responsable de la JNC, les joventuts de Junts

La regidora de la CUP a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) Ariadna Sierra ha denunciat que ha estat víctima de situacions d'assetjament masclista continuat per part de Josep Arcas, secretari d'organització de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) local, les joventuts de Junts.

En una intervenció al ple d'aquest dilluns, Sierra ha descrit diversos episodis d'assetjament. Concretament, la cupaire ha exposat que Arcas va manipular imatges d'ella i les va difondre a les xarxes socials durant el primer mes d'aquest mandat, que posteriorment li ha instat a vestir burca i que va assegurar que el seu company del grup municipal no li permetia parlar al ple. "M'ha preguntat que amb quants policies nacionals m'havia anat al llit", ha explicat.

Denunciem al #plestc el constant assetjament i comentaris masclistes per part del secretari d'organització de la JNC Sant Cugat. @ariadna_sibel ha demanat a Junts que actuessin i la resposta de l'alcalde ha estat "prenem nota"



Cal una rectificació urgent i que això s'aturi ja pic.twitter.com/XCsQG8UVuK — CUP SantCugat (@cupsantcugat) October 21, 2024

Arcas també es va presentar a un ple amb una caixa de condons i li va entregar a Sierra "dient que volia evitar que ens reproduíssim, i va anar a un espai on treballo com a voluntària amb més condons", ha relatat Sierra, tot apuntant que les seves companyes van evitar que la trobés.

🔴 Documentat gràficament com Josep Arcas de @jncsantcugat duia a la regidora @ariadna_sibel de @cupsantcugat caixes de condons. No ha estat fins ara, després de denunciar-ho públicament a xarxes, que la @jncsantcugat ha dit que prendrà cartes en l'assumpte. pic.twitter.com/p5AUEL3bNl — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) October 22, 2024

Sierra ha assegurat que aquest membre de la JNC ha fet campanya, és apoderat i surt en fotos tant del compte oficial com de l'alcalde, que és de Junts. Per això, la cupaire ha demanant que "es responsabilitzin" dels actes d'Arcas. La JNC ja ha demanat disculpes a Sierra. També ho ha fet el secretari general de Junts, Jordi Turull.

Gràcies @ariadnaurroz i a la @JNCatalunya per la coherència, rapidesa i determinació davant fets reprovables vinguin d’on vinguin. https://t.co/YN72bCuu0O — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) October 22, 2024

La secretària general de la JNC, Adriana Urroz, ha assegurat a xarxes que ja traslladat personalment a l'òrgan disciplinari intern les actuacions que ha denunciat públicament Sierra: "Aquests fets no representen la JNC i així ho he traslladat personalment a la regidora", ha assenyalat en el seu perfil a X amb una pilada.

Urroz ha afegit que Arcas és militant de la JNC però que no té cap responsabilitat a nivell nacional i que no actua "seguint ordres o consignes". Per la seva banda, el cap local de la JNC i secretari d'organització local de Junts, Àngel Segura, ha destacat, també a X, que Arcas no és militant de Junts però sí de la JNC, i que hi ha límits que considera que no és poden superar: "Trasllado en nom de la JNC Sant Cugat les nostres més sinceres disculpes i la nostra condemna als fets que ha explicat la regidora".



Per la seva banda, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, s'ha manifestat a xarxes repiulant aquest missatge de Turull. Tot i que inicialment va respondre a la regidora assegurant que prenien nota de les seves paraules.

"Silenci eixordador" de l'alcalde

Per la seva part, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha assegurat en declaracions a TV3 que es tracta d'un fet "molt denunciable" i ha lamentat el "silenci eixordador" de l'alcalde. "Aquest és un exemple clar del que passa a les dones quan entren en política o ocupen espais de poder, són assetjades, castigades i més perseguides que els homes", ha dit.