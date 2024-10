Retallada de drets i ús de l'Ajuntament com a plataforma de propaganda, el balanç de les esquerres del govern d'Orriols a Ripoll

Al voltant d'un miler de persones va omplir aquest diumenge els carrers de Ripoll per protestar contra l'extrema dreta i les polítiques del govern municipal de Sílvia Orriols, que van qualificar de "persecutòries envers la dissidència". La manifestació, convocada pel casal popular La Metxa, es va produir després que l'Ajuntament emetés una notificació de tancament temporal de l'espai, considerat un "risc per a la seguretat i la convivència" a la ciutat.



Aquesta ordre no ha estat l'única controvèrsia que va impulsar la protesta. Els manifestants també van denunciar altres pràctiques que consideraven abusives i que s'han desplegat al llarg del mandat, com les "multes arbitràries" dirigides a persones crítiques amb Aliança Catalana (AC), que governa en solitari a Ripoll, la islamofòbia en els discursos d'Orriols i les dificultats administratives que, segons diuen, obstaculitzen l'empadronament.



Omar Elabdali, membre de l'Associació Marroquina Juvenil del Ripollès, considera que l'alcaldessa ha exercit una gestió "polèmica i restrictiva" al capdavant del consistori des que va assumir el càrrec el juny de 2023. Segons ell, les mesures que ha implementat "no són ni inclusives ni justes", sinó que semblen orientades a "limitar drets, imposar una agenda personal i restringir la llibertat de qui no comparteix la seva visió".



L'Associació Marroquina Juvenil titlla de "polèmica i restrictiva" la gestió d'Orriols a l'Ajuntament

Des del seu punt de vista, les polítiques municipals no reflecteixen una imatge d'indret acollidor per a les persones migrants. Només les accions antifeixistes organitzades pels vilatans, com la d'aquest cap de setmana, contribueixen a revertir aquesta situació.

"El discurs excloent, basat en una visió estereotipada de la comunitat musulmana, no només és injust, sinó que és perillós. Ripoll, amb la seva portalada romànica, aspira a ser reconegut com a patrimoni universal de la UNESCO. Però, com pot aspirar a la universalitat una ciutat que no reconeix el valor de la seva pròpia diversitat?", es pregunta Elabdali.

Amb el pretext que "normalitzava la misogínia islàmica", l'Ajuntament va censurar el cartell de la festa major perquè hi sortia una noia amb vel i va denunciar almenys tres veïns per penjar-lo, entre els quals hi ha la membre d'Unitat contra el Feixisme i Racisme Osona-Ripollès i exregidora d'ICV Carme Brugarola. La tramitació dels expedients ha seguit el seu curs i s'ha enviat una notificació als afectats, que han pogut presentar una al·legació. La denúncia encara s'ha de resoldre, però les sancions poden oscil·lar entre els 750 i els 3.000 euros, segons la gravetat dels fets.



L'Ajuntament com una eina de promoció al Parlament

Pel que fa a l'oposició, el regidor d'Alternativa per Ripoll-CUP Daniel Vilaseca argumenta que la gestió d'Orriols és de "molt baix perfil polític", en el sentit del dia a dia. "No té un interès especial en les qüestions diàries, però, en canvi, utilitza l'Ajuntament com una plataforma de propaganda política pels seus interessos en l'àmbit nacional", afegeix.



L'anticapitalista creu que Orriols "ja ha aconseguit el seu objectiu" ―ser diputada al Parlament― i que, per tant, "no té cap escrúpol a l'hora de tancar el casal, posar multes o perseguir la dissidència", ja que tot plegat forma part de la seva estratègia per avançar políticament. Segons Vilaseca, l'alcaldessa podria haver "rebaixat postures per arribar a consensos", però s'ha centrat en allò que li dona "més rèdit". Recordem que Aliança Catalana governa en minoria amb 6 regidors ―d'un total de 17― i que no va aconseguir aprovar els pressupostos d'enguany.

La CUP lamenta que AC "persegueixi la dissidència" per avançar políticament

Coincideix amb Vilaseca la regidora d'ERC Chantal Pérez, que assegura que l'alcaldessa "busca polèmica per governar a cop de tuit". "Sílvia Orriols només buscava promocionar-se per arribar al Parlament. No ha fet res per Ripoll. Ni ha tancat res del que prometia, ni ha millorat la seguretat. Només ha retallat drets", lamenta.



Un dels assumptes que més rebombori ha generat és la gestió del padró municipal. La llei estableix que qualsevol ciutadà que presenti documents que acreditin la seva residència pot ser empadronat immediatament, amb les comprovacions pertinents a posteriori. No obstant això, Elabdali denuncia que ara l'Ajuntament "aplica un procediment de verificació previ" ―que abans només es feia servir en casos excepcionals― i que està generant una llista d'espera que arriba als tres mesos, "obstaculitzant l'accés dels sol·licitants a serveis bàsics" com la salut.



Les ambivalències d'Orriols

El regidor de la CUP assevera que "ha anat sondejant temes" com la seguretat, la immigració i les qüestions LGTBI per veure com es posiciona el seu entorn. De fet, diu que la seva reculada pel que fa a la independència és "brutal": "al Parlament parla de recuperar l'esperit de l'1 d'octubre, però després no és capaç de mantenir l'estelada a l'Ajuntament", afegeix.



ERC critica que AC no tingui projecte polític més enllà del "victimisme"

En aquest sentit, considera que Orriols ha aconseguit captar votants de tot l'arc ideològic, ja que es posiciona en contra del sistema establert i, alhora, té un caràcter marcadament tradicionalista: "Persones que haurien votat Vox, la van votar a ella, però també ha rebut el suport d'exvotants de la CUP".

Pérez, per la seva banda, apunta que AC ha posat l'accent en la immigració, vista com un problema, i en què no hi ha diners. "Amb la boca petita diuen que potser és culpa de l'anterior Govern i de no haver aprovat els pressupostos, però no volen arribar a consensos. No fan res perquè no s'espavilen, no tenen projecte més enllà del victimisme per no assumir que han de governar", diu. Així mateix, reitera que Orriols busca "culpables", però que ha retallat "el que li ha convingut sempre amb idees polítiques".



Quant a altres qüestions com l'independentisme o el col·lectiu LGBTI, la regidora republicana diu que sap "jugar" per no perdre vots. "És contradictòria amb ella mateixa. És independentista, però com hi ha votants que no en volen sentir a parlar i no vol ser inhabilitada, va treure l'estelada d'amagat i de nit de l'Ajuntament", conclou. En matèria d'igualtat, diu que "passa de perfil" per evitar problemes.