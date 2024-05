Aliança Catalana irromp al Parlament: la ultradreta catalana aconsegueix dos escons al 12-M

L'extrema dreta catalana arriba al Parlament de Catalunya: la candidatura independentista d'Aliança Catalana ha aconseguit dos escons a les eleccions catalanes d'aquest 12 de maig. Amb uns 120.000 vots ha sumat el suport del 3,80% dels electors, prop del 4% de la CUP.

En concret, la proposta liderada per l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha obtingut un lloc per Girona –circumscripció on es presentava la seva fundadora– i un per Lleida, sense representació per Barcelona o Tarragona. L'altre diputat serà Ramón Abad, un professional de la banca jubilat.

La candidatura antiimmigració pot haver recollit vots que hagin pogut perdre els partits independentistes en una mena de vot de càstig, així com de persones indignades amb la política que han aplaudit el seu discurs populista. Sobre un possible paper a la governabilitat de Catalunya, cal destacar que PSC, ERC, Junts, Comuns i CUP s'han compromès per escrit a no acceptar els seus vots.

La decisió d'Orriols

Els Estatuts del partit dicten que els militants només puguin ocupar dos càrrecs públics electes alhora. Fent cas a la normativa interna, Orriols haurà d'escollir entre deixar de ser alcaldessa de Ripoll o renunciar a prendre possessió del seu escó al Parlament. Com a punt, aquesta nit una trentena de periodistes no han pogut entrar a la seu electoral d'Aliança Catalana en aquesta localitat, malgrat haver-se acreditat fa dies amb normalitat.