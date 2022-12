Renfe modifica l'abonament gratuït a Mitja Distància per impedir-ne l'ús irregular

El Ministeri de Transports modificarà a partir d'aquest dimecres les condicions dels abonaments gratuïts de Mitja Distància per evitar-ne el mal ús. La decisió s'ha pres després de detectar que alguns usuaris reserven plaça, però no viatgen. En aquests casos, Renfe ha detallat que confiscarà la fiança –de 20 euros– i anul·larà els abonaments a les persones que, almenys en tres ocasions, no cancel·lin la reserva amb dues hores d'antelació si finalment no agafen el tren.

A més, els usuaris sancionats no podran sol·licitar l'abonament de nou fins al cap de 30 dies. Abans d'arribar a retirar l'abonament i la fiança, Renfe enviarà dos avisos al titular quan detecti que finalment no ha viatjat sense anul·lar la reserva amb l'antelació requerida. Serà a la tercera vegada que s'incorri en ús indegut que es procedirà a sancionar l'usuari.

Les noves condicions també limiten a un màxim de quatre viatges diaris per abonament i no permetran reservar plaça en trens amb el mateix origen i destí en un període de temps concret. Així mateix, per tal de garantir el bon funcionament dels trens amb major demanda, l'operadora ha explicat que en els combois sense plaça reservada es podrà establir un nombre màxim de places de peu –que no podrà superar el 10% de les places ofertes amb reserva–. En aquests trens d'alta demanda no estarà disponible la selecció del seient.

Un nou abonament específic per menors d'edat

Finalment, el Ministeri de Transports també ha anunciat que llençarà un abonament específic pels menors d'edat. Només es podrà treure un títol per DNI, NIE o passaport per a cada origen-destí, evitant així usos indeguts d'aquests títols

Aquesta mesura en concret entrarà en vigor l'1 de gener del 2023, coincidint amb l'activació de la pròrroga de les bonificacions al transport públic ferroviari. Una iniciativa que ha tingut una gran acollida per part de la població que ja n'ha adquirit més 2,2 milions d'abonaments gratuïts, 1,6 milions dels quals són per viatjar a Rodalies i Rodalies i 627.000 títols són per a Mitja Distància convencional.