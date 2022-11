Iryo comença a operar trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid

Iryo ha començat a operar trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid aquest divendres, convertint-se així en el tercer operador ferroviari d'alta velocitat d'Espanya, juntament amb Ouigo i Renfe. La companyia començarà oferint sis viatges diaris entre Barcelona i Madrid, i quatre en sentit invers. Tanmateix, l'objectiu de l'operadora és assolir setze freqüències diàries en els dos sentits, segons ha avançat l'ACN. L'operadora també ha anunciat que preveu fer parada a Tarragona de cara a l'estiu vinent i estudia oferir servei des de Lleida "en un futur immediat".

"El que volem és fer un vestit a mida per a tots els clients, sigui quin sigui el motiu del seu viatge", ha defensat el director general de l'operadora, Víctor Bañares. Precisament, la companyia ha reivindicat la seva aposta pel corredor Barcelona-Madrid com una "obligació". "És un corredor de més de set milions de viatgers amb un mix entre turisme i raons laborals. És obligat estar aquí", ha expressat.

Pel que fa al preu, els bitllets d'Iryo es venen a partir dels 18 euros. No obstant això, l'empresa refusa del concepte "low-cost" perquè les companyies amb aquesta etiqueta "ofereixen serveis més limitats". "Nosaltres oferim preus baixos, però amb qualitat", ha assegurat el director. "En algun moment costen 18, 21 o 14 euros, però també 80 i 90".

Trens elèctrics i fets amb materials reciclables

Els trens estrenats per Iryo són de nova fabricació, tenen capacitat fins a 467 viatgers, disposen de 5G i poden circular a 360 quilòmetres per hora. Entre altres característiques que l'empresa defensa com a tret "distintiu": els trens estan fabricats amb un 95% de materials reciclables. La inversió feta per Iryo per poder entrar a l'Estat com a primer i únic operador privat s'enfila fins als 1.000 milions d'euros.

Malgrat que la inversió feta per Iryo s'ha produït en un context socioeconòmic complicat, la companyia considera que la seva aposta els permetrà ser competitius. Tal com ha defensat el director general de l'empresa, el fet que els seus trens siguin nous i elèctrics els permet garantir certa "eficiència" davant la inflació i l'alça del preu de l'energia.

La culminació de la liberalització de l'alta velocitat a l'Estat

L'arribada d'Iryo, una marca creada per la companyia ILSA -formada per Airnostrum, Tren Italia i Globalvía-, s'emmarca dins el procés de liberalització engegat per Adif abans de la pandèmia i que ha culminat amb l'entrada d'aquesta companyia italiana, la qual haurà de competir amb Renfe i Ouigo.

Pel director general d'Iryo, Víctor Bañares, la liberalització del sector és sinònim d'ampliar l'oferta pel client. "Permet trencar amb l'últim sector en monopoli dins la Unió Europea i que els viatgers puguin escollir, perquè significa que els preus baixen i que les freqüències s'amplien", ha reivindicat. Bañares també ha defensat que l'entrada de nous operadors demostra que "hi ha una altra manera de fer les coses: amb trens nous, última tecnologia i nous preus".

Per ara, ILSA preveu captar més de dos milions de viatgers fins al 2025 i generar una despesa turística de 302 milions d'euros a Catalunya, a més de la creació de 321 llocs de treball directes i indirectes.