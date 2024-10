Reobre Sant Miquel del Fai després de set mesos tancat per un despreniment

Sant Miquel del Fai ha rebut desenes de visitants aquest dissabte després de set mesos tancat per un desprendiment d'una pedra a causa de les pluges. Al llarg d'aquest temps i per tal de garantir la seguretat al recinte, s'han dut a terme obres de conservació de talussos i neteja de cinglera, entre altres operacions preventives. Tot i això, l'objectiu és tenir la situació controlada per si calgués fer noves intervencions.



L'indret, de gran valor natural i patrimonial i reconegut pels seus cingles, salts d'aigua i gorgs, és propietat de la Diputació de Barcelona. El director de Sant Miquel del Fai, Lluís Martínez, ha explicat a l'ACN que han "exhaurit les entrades dels dos primers torns" i que, "pràcticament", també del tercer. L'entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia. L'aforament és de 200 persones i a l'aparcament només hi ha una norantena de places.



💚 #SantMiquelDelFai reobre aquest cap de setmana després dels treballs per estabilitzar els talussos entre el Salt del Rossinyol i el del Tenes. Reserva les entrades gratuïtes per als caps de setmana i festius. #xarxadeparcs #som311 #ODSDiba



✅ https://t.co/8SqYoWsSx6 pic.twitter.com/QTA1ZNI9qR — Diputació de Barcelona (@diba) October 4, 2024

El parc estarà obert els caps de setmana i festius i més endavant es reprendran les visites escolars. La Gerència de Serveis d'Espais Naturals està acabant de tancar la proposta pedagògica d'educació ambiental i de coneixement de l'entorn natural amb Aprèn Serveis Ambientals.

Sant Miquel del Fai ja va estar tancat durant set anys i va reobrir la primavera de 2023. Tanmateix, l'alt ric d'incendi va obligar a tancar-lo fins a la tardor, just l'endemà de la reobertura.

Obres per garantir la seguretat dels visitants

El març passat es va despendre una roca que pesava una tona. Afortunadament no hi va haver ferits perquè el parc estava tancat, atès que ja existia la preocupació de possibles desprendiments a causa de la pluja. "Hem après i s'han actualitzat els protocols de gestió de risc que ja hi havia", ha asseverat Martínez a l'ACN.



Malgrat la llarga espera, el director del parc ha mostrat la seva "gran satisfacció" perquè s'han complert els terminis de les obres d'urgència. Durant aquests mesos s'han col·locat malles i xarxes de triple torsió per consolidar les roques i s'ha netejat els elements que no estaven subjectes. Així mateix, també s'ha reparat la barana que es va trencar arran del desprendiement i aviat s'instal·laran sensors per tenir informació en temps real de qualsevol moviment o vibració.



En els últims dos anys s'han destinat més de 429.000 euros a treballs de manteniment, millores i prevenció a la finca. Aquestes accions formen part del Pla de gestió de riscos geològics del 2022.