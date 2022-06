Represa la circulació per una via entre Tarragona i Cambrils després de l'accident a Vila-seca, que deixa 6 ferits greus

La circulació ferroviària entre Tarragona i Cambril/Reus s'ha restablert per una via en l'inici del servei aquest dilluns després de l'accident d'aquest diumenge a Vila-seca, segons ha informat Renfe. D'aquesta manera, es recupera el servei a les línies R15 (Barcelona-Reus/Móra) i R16 (Barcelona-Tortosa). L'altra via romandrà inoperativa mentre els tècnics treballen per retirar el regional que va xocar contra una locomotora de mercaderies.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 29 persones, 21 de les quals van requerir trasllat a un centre sanitari. D'aquestes, sis van resultar ferides greus i van ser traslladades als hospitals de Santa Tecla i Joan XXIII, i 15 lleus, que van anar a Cambrils, Salou i Vila-seca. El sinistre es va produir cap a les 21.54 hores, quan una locomotora i un tren regional que feia el trajecte Barcelona-Tortosa van xocar frontalment a la sortida de Vila-seca, per causes que s'estan investigant. Els Bombers van activar 12 dotacions i van coordinar el triatge dels ferits i l'evacuació del tren.

Els bombers van revisar els vagons de passatgers i van descartar que hi hagués cap altra persona a l'interior. Hi viatjaven 76 persones. També van revisar la locomotora de mercaderies ja que alertaven que fumejava després de la col·lisió però es va descartar qualsevol incendi.

Aquest dilluns al matí s'ha reprès el servei però els primers trens podien patir modificacions en el servei per la rotació de material i personal que es va veure afectat diumenge a la nit. Durant el temps que el servei ha estat interromput, Renfe ha ofert un servei alternatiu per carretera des de Tarragona fins a Móra i Tortosa, respectivament.



La companyia ha obert una investigació per determinar les causes exactes que van provocar l'accident.