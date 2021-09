13 entitats catalanes, entre les quals es troben Òmnium Cultural o l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han presentat aquest dimecres la Conferència Nacional Antirepressiva, un espai de "debat obert" que abordarà la "repressió de l'Estat Espanyol contra l'independentisme i les lluites populars d'arreu dels Països Catalans. Una repressió que va més enllà de les mobilitzacions de l'1 d'Octubre", ha exposat en roda de premsa en Ramon Piqué, portaveu de la Conferència. La presentació s'ha fet a l'antiga presó Model, a Barcelona.



Aquesta jornada de debats se celebrarà el proper 2 d'octubre a la Universitat de Girona i pretén supossar una posada en comú de les diverses entitats que treballen per aturar la repressió i crear "un front comú que pugui consensuar estratègies de lluita", ha apuntat Piqué. Així, hi haurà sis taules de conferències, en les quals es tractarà la repressió des de diversos punts de vista, com el judicial, l'internacional, el paper de les famílies, les presons, l'exili o les eines de suport. Entre els ponents que hi participaran s'hi troben noms com el de l'exdiputat David Fernàndez, l'advocada Laia Serra, la jurista Neus Torbisco o el represaliat Roger Español.

"Hem volgut garantir la pluralitat i la transversalitat de punts de vista en el debat, ja que és l'única manera d'arribar a consensos en aquesta lluita que encara no ha acabat", afirmen des de l'organització. L'objectiu, doncs, de la Conferència Nacional Antirepressiva passa per assolir una entesa i una capacitat de treball col·lectiu entre les desenes d'entitats del territori que, a hores d'ara, encara no s'ha aconseguit. Tot i cercar aquest "front comú", des de la Conferència han assegurat que no han iniciat pas converses amb cap partit polític. "Tothom té la seva trinxera", ha afirmat Piqué, qui, tanmateix, assegura que "la porta és oberta".



De la mateixa manera, tampoc no s'han posicionat de cap manera vers la Taula de Diàleg, que està previst que es reprengui d'aquí a dues setmanes. Piqué assegura que la repressió de l'Estat Espanyol "és el preu a pagar per no acceptar la submissió a un estat de baix nivell democràtic" i que només acabarà quan se superi el conflicte amb les "instàncies que el sostenen", com són "la monarquia, l'Ibex-35 o l'aparell políticojudicial del règim del 78".



La Conferència Nacional Antirepressiva compta amb el suport d'una cinquantena d'entitats i està organitzada per l'ANC, l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels Drets Humans, l'Associació Memòria Contra la Tortura, Bages pels Drets Civils, Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG, Col·lectiu Mares i Àvies per la República, Comissió de la Dignitat, Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Òmnium Cultural, Plataforma Defensem l' d'octubre, Plataforma 3 d'octubre, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.