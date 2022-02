La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha descartat dimitir pel cas de l'escó de Pau Juvillà (CUP) i ha defensat la seva gestió. En una entrevista d'aquest dilluns a Rac1, Borràs ha acusat l'independentisme de rebutjar la seva "proposta de front comú" contra la "repressió" de l'Estat, El diputat anticapitalista va perdre l'escó la setmana passada, després de ser inhabilitat a mig any per desobediència i que s'executés l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) exigint la seva sortida de la cambra.

Apunta que "s'han trencat confiances"

La presidenta del Parlament ha assegurat que estava "disposada" a arribar "fins al final" per defensar-lo, però ha admès que "s'han trencat confiances". "No s'ha volgut fer el pas col·lectiu", ha lamentat Borràs, que ha insistit que la seva és "l'única via possible per plantar cara a la repressió". La presidenta ha afirmat que va fer "una proposta ambiciosa de resistència col·lectiva davant de l'atac de l'Estat" al Govern i als partits independentistes, tot i que no n'ha concretat els detalls.



"Estem aquí perquè aquesta proposta no ha estat acceptada. I això vol dir que el resultat que hem tingut, la retirada de l'escó, malgrat tots els passos que hem fet al Parlament, no s'ha pogut evitar. La conclusió és que això ha passat. No s'ha volgut evitar amb la proposta que feia", ha destacat.



Borràs ha anunciat que continuarà sense fer cap roda de premsa sobre el cas Juvillà, i que on donarà explicacions serà al Parlament: "Faré una compareixença a la Junta de Portaveus, on els representants polítics em faran les preguntes oportunes". La premsa no té accés a la Junta i, per tant, tampoc podrà fer preguntes.



Els Comuns reclamen que Borràs doni explicacions a la Cambra

D’altra banda, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, s'ha referit a la qüestió com un “sainet” que es va viure al Parlament la setmana passada i ha recordat la petició del partit perquè Borràs doni explicacions en seu parlamentària. Mena ha insistit en la gravetat de la situació: “El que ha passat és molt greu, la segona autoritat del nostre país, la presidenta del Parlament, ha mentit a la ciutadania i a tots els diputats i diputades, això és intolerable.” Així, ha demanat que s’actuï amb transparència i que Borràs doni explicacions en seu parlamentària en obert i no a porta tancada: "No permetrem que dissolgui la seva responsabilitat en la Junta de portaveus, la presidenta s’ha d’explicar a l’hemicicle”.