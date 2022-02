El cupaire Pau Juvillà ja no és diputat del Parlament de Catalunya. El final de la història que ha copsat bona part de l'atenció política catalana aquesta setmana estava escrit des de fa dies i s'ha materialitzat hores abans que s'esgotés el termini que la Junta Electoral Central (JEC) havia donat a la cambra autonòmica perquè retirés l'escó al fins ara diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa. L'organisme electoral ho havia ordenat després que el desembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el condemnés a sis mesos d'inhabilitació per desobediència, per negar-se a retirar llaços grocs del seu despatx de la Paeria de Lleida quan era regidor.



La formalització de la retirada de l'escó ha transcendit aquest dijous al vespre, quan s'ha sabut que la secretària general del Parlament, Esther Andreu, havia activat els mecanismes per substituir Juvillà. Andreu ha adreçat un escrit a la Mesa en què descriu l'acord de la JEC que declara "vacant" l'escó de Juvillà i la resposta jurídica davant del Tribunal Suprem que ha exercit la cambra catalana. "Sens perjudici d'aquesta posició processal", però, Andreu afirma que "per imperatiu legal" i per "evitar" que ni ella ni altres funcionaris siguin imputats o siguin objecte de "qualsevol tipus de responsabilitat disciplinària, comptable o penal" es veu "obligada" a donar a l'Administració parlamentària les instruccions "estrictament necessàries" per no desatendre els acords de la JEC. Ara mateix, a la web del Parlament Juvillà ja apareix donat de baixa com a diputat, en concret des del dia 28 de gener.

L'actuació de la secretària general del Parlament s'ha produït el mateix dia en què la cambra ha celebrat un ple en què s'ha aprovat un dictamen de suport a l'escó de Juvillà, però que a la pràctica ja havia servit per constatar que el cupaire ja no era considerat diputat. I és que la presidenta de la cambra, Laura Borràs, ja havia acatat la decisió de la JEC, després de no acceptar la delegació de vot sol·licitada per la CUP. Tot i la retòrica sobre desobediència que havia mantingut Borràs, a l'hora de la veritat ha actuat acatant la JEC, en un procés molt similar al viscut fa dos anys per Quim Torra.



Borràs no ho ha dit d'aquesta manera, sinó que ha al·legat que no acceptava la delegació de vot de Juvillà en el ple perquè podria incórrer en un conflicte d'interessos, en ser persona interessada en el contingut de l'únic punt de l'ordre del dia. La CUP havia demanat la delegació de vot per si en la sessió d'aquesta tarda s'hi abordaven més qüestions.



En el ple només s'hi ha votat el dictamen aprovat dimecres a la Comissió de l'Estatut del Diputat precisament per defensar l'escó de Juvillà, si bé amb el matís de fixar com a límit evitar la repressió dels funcionaris -que podrien haver vulnerat la llei si no acataven les instruccions de la JEC- i acceptar que Juvillà podria perdre l'escó sense que la sentència en contra seva sigui ferma i simplement limitar-se a reclamar que almenys s'esperés a què el Tribunal Suprem es pronunciés sobre les mesures cautelars demanades tant pel Parlament com pel propi cupaire. El dictamen s'ha aprovat amb els vots d'ERC, Junts per Catalunya i En Comú Podem, mentre que PSC, Vox, PP i Cs ho han fet en contra.

La CUP no vota

La situació que s'ha generat ha provocat que, finalment, els diputats de la CUP no hagin participat a la votació, amb l'argument que "el fet de no haver sigut convocat ni tenir el vot delegat contradiu el mateix dictamen que es pretén aprovar, ja que no se li estan garantint els drets com a diputats". Per a la CUP "no es pot normalitzar aquesta situació de repressió sistemàtica i persistent de l’estat espanyol i denuncia les ingerències de la JEC, un òrgan administratiu que no té competències per inhabilitar un diputat".



Hores abans del ple, els serveis del Parlament ja no havien convocat Juvillà, fins ara també secretari tercer de la Mesa, a la reunió de la Junta de Portaveus que s'ha celebrat aquets migdia. La decisió implicava que pels serveis interns de la cambra, Juvillà ja no és diputat.