Nou capítol en la repressió contra l'independentisme. El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha estat condemnat a sis mesos d'inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'organisme l'ha sentenciat per un delicte de desobediència, després que Juvillà es negués a retirar els llaços grocs en solidaritat amb els presos polítics de les finestres del seu despatx a la Paeria. Els fets es remunten al març del 2019, quan l'ara diputat era regidor a la capital provincial i la Junta Electoral li va reclamar la retirada dels llaços durant la campanya per a les eleccions espanyoles del següent mes, a les quals la CUP no es presentava.



Juvillà també ha estat condemnat a una multa de 1.080 euros -12 diaris durant tres mesos-. La Fiscalia li reclama una pena superior, de vuit mesos de presó i de 1.440 euros de multa. Els requeriments de la junta electoral van arribar després de la denúncia de la regidora de Cs Ángeles Ribes contra tots els grups municipals independentistes. Abans de resoldre's el recurs contra el tercer requeriment, els Mossos d'Esquadra van entrar a les dependències municipals de la CUP i van retirar la simbologia independentista.

Després de conèixer la sentència, la CUP ha emès un comunicat en què manifesta que "els llaços grocs no són un símbol partidista sinó de solidaritat i d’ampli consens entre la població catalana. Condemnar-ne la seva presència i la denúncia a l’existència de presos i preses polítiques i exiliades, suposa un atac a la llibertat d’expressió i a les llibertats fonamentals". I afegeix que condemnar a inhabilitació un diputat per no retirar-los durant el període electoral és "un atac a la llibertat d’expressió i als drets polítics fonamentals, com el de la representació". La formació també fa una crida a participar a la concentració de rebuig a la condemna que s'ha convocat per aquest dimarts a les 19:30h a la plaça de la Paeria de Lleida.