ERC, JxCat, CUP i ECP aproven el dictamen que defensa l'escó de Juvillà però preservant els funcionaris

ERC, JxCat, la CUP-NCG i En Comú Podem han aprovat el dictamen que defensa que "no es podria executar" la retirada de l'escó de Pau Juvillà, però que marca que l'extrem de la desobediència "passa per preservar els funcionaris". El PSC-Units, Vox, Cs i PPC han acusat l'independentisme de "teatralitzar" i "gesticular" amb aquest informe, que han qualificat de "bunyol" jurídic. També han reclamat que es faci efectiu l'acord de la JEC i se li retiri l'acta a Juvillà. D'altra banda, el grup d'extrema dreta ha amenaçat amb accions penals. La diputada anticapitalista Eulàlia Reguant ha apostat per garantir la sobirania del Parlament, però també "superar el marc establert" per "avançar cap a un referèndum".

El diputat del PSC-Units David Pérez ha lamentat "la degradació parlamentària" dels darrers dies: "Mai havia vist el que està passant. Aquesta teatralització, improvisació, aquesta manera de fer comèdia sobre una resolució que s'hauria d'aplicar", ha argumentat Pérez. I ha reclamat que els independentistes "deixin de marejar". "Per arribar a aquest punt no sé si valia la pena tancar l'activitat parlamentària", ha etzibat.

Per part de Vox, el diputat Antonio Gallego ha amenaçat amb una denúncia davant els tribunals. "La guanyarem i més diputats separatistes acabaran com Juvillà", ha augurat. El parlamentari d'extrema dreta ha reclamat que la Mesa entregui l'acta de Juvillà i que els independentistes "deixin de jugar a ser gamberros" i "aparquin els conductes antidemocràtiques, com tancar, a la pràctica, el Parlament".

El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha afirmat que el dictamen "fa vergonya pels arguments que s'hi esgrimeixen" i ha qualificat l'informe de "paper mullat". Ha acusat els grups independentistes de "fer perdre el temps" a la resta de grups amb qüestions "supèrflues" i de "degradar" el Parlament. "És una presa de pèl que intentin enganyar amb aquest bunyol pseudojurídic", ha carregat el diputat, que ha apel·lat a la Loreg. I ha insistit que "això acaba amb la pèrdua de l'escó" de Juvillà.

Lorena Roldán (PPC) també ha acusat els grups independentistes de "viure de la gesticulació" i ha pronosticat que Juvillà "acabarà com l'expresident del Govern, Quim Torra: a casa seva".

El diputat dels comuns David Cid ha raonat que el dictamen "ratifica el posicionament polític" pel qual Juvillà ha de mantenir l'escó i que, "segons el reglament, això ha de prevaldre fins que no hi hagi sentència ferma". I ha culpat la JEC d'extralimitar-se en les seves funcions. Amb tot, també ha retret als independentistes la manera d'actuar: "No és bo pel Parlament fer veure que es fa però no fer", ha etzibat, i ha fet referència a "un escenari de desobediència ficció o de Màgia Borràs".

D'altra banda, Reguant ha reivindicat que Juvillà no té cap intenció de renunciar al seu escó, mentre sí que renunciarà a la secretaria tercera de la Mesa per qüestions de salut. "Els drets de Juvillà han de seguir intactes", ha clamat la diputada. I ha defensat que les condicions "no han variat" i que, per tant, no hi ha cap modificació que faci que el Parlament hagi de retirar-li ara l'acta de parlamentari.

Reunió de la Comissió de l'Estatut dels Diputats

La Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament s'ha reunit amb dues hores de retard respecte al que estava previst. I és que els grups independentistes estaven ultimant el dictamen que volien sotmetre a votació. La proposta pactada per ERC, Junts i la CUP manté que "no es podria executar" la retirada del seu escó perquè de moment no hi ha sentència ferma del Suprem ni s'ha resolt la petició de cautelars.

De totes maneres, els tres grups coincideixen que el límit de la desobediència a l'hora de defensar aquesta postura "passa per preservar els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal i comptable per la que puguin ser perseguits". El text també recorda que el Parlament ja va defensar que la JEC no és competent per prendre un acord "que altera la composició de la cambra" i afegeixen que es tracta "d'una vulneració flagrant" del dret a participació política i a la presumpció d'innocència.

La reunió s'ha produït després que la Mesa hagi recomanat aturar l'activitat de la cambra catalana fins que aquesta comissió acordi un nou dictamen sobre el cas Juvillà. La Junta Electoral Central (JEC) ha donat fins a divendres perquè el Parlament retiri l'acta de diputat a Pau Juvillà (CUP).



La Comissió de l'Estatut dels Diputats ja va aprovar al desembre mantenir-li l'escó fins que hi hagi sentència ferma amb els vots de JxCat, ERC, CUP, PSC i comuns. Però ara la situació ha canviat perquè hi ha una ordre de la JEC perquè Juvillà perdi la seva condició de diputat encara que no hi hagi sentència ferma.



A l'inici de la sessió, s'ha ratificat el diputat Jaume Alonso Cuevillas (JxCat) com a president, en substitució de David Saldoni.