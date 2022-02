La Mesa del Parlament proposa que els organismes i comissions de la cambra aturin la seva activitat fins que la Comissió de l'Estatut del Diputat tingui un nou dictamen sobre si pot o no mantenir l'escó del diputat de la CUP Pau Juvillà. És, de moment, la resposta que la cambra ha acordat davant la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta a l'anticapitalista, condemnat a sis mesos d'inhabilitació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobediència, després de negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida quan n'era regidor. La sentència, però, encara no és ferma i per això la majoria independentista del Parlament expressa que Juvillà no pot perdre l'escó.



En un matí en què la reunió de la Mesa s'ha eternitzat, inicialment la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pretenia ordenar la paralització de tota l'activitat parlamentària, però els dubtes i inconvenients legals que podia provocar la mesura i la manca de suports a la Mesa i la Junta de Portaveus, han deixat la decisió en una recomanació que, igualment, només té el vistiplau de JxCat, ERC i la CUP.



El PSC, per exemple, ha manifestat que aturar l'activitat parlamentària seria un "despropòsit" i que estudiarà mesures si es portava a terme, mentre que En Comú Podem considera "absolutament compatible" mantenir l'activitat parlamentària i donar suport a Juvillà. Els partits de dreta i extrema dreta, d'altra banda, han mantingut la seva línia habitual i tant Vox com Cs han amenaçat amb accions judicials. Les dues formacions volen que el Parlament obeeixi ja la JEC -un òrgan administratiu- i retirin l'escó al polític lleidatà.

Compareixença de Borràs

En una compareixença sense preguntes quan passaven pocs minuts de les 14h, laura Borràs ha acusat la JEC de voler "imposar-se per sobre del que ha aprovat el Parlament", en referència als acords votats i aprovats a la cambra defensant la posició de Juvilla, com a mínim, fins que la decisió judicial sigui ferma. "Demanem a la Comissió de l'Estatut del Diputat que es reuneixi de forma immediata per pronunciar-se i proposem als òrgans parlamentaris que desconvoquin les reunions fins que no hi hagi un acord de la Comissió", ha dit Borràs en la seva intervenció, en què també ha demanat ser "ferms contra la repressió", defensar "la sobirania" de la cambra i estar "units davant les ingerències de l'Estat".



D'altra banda, més enllà de la mobilització política, el diari Ara assegura que la secretària general del Parlament, Esther Andreu, ja li hauria comunicat a Juvillà que ja no percebrà el seu salari de febrer, en execució de la resolució de la JEC. El mateix passarà amb les persones que l'assessoren, com ara l'exdiputada cupaire Maria Sirvent. Per tant, això indicaria que formalment Juvillà ja no seria considerat diputat.