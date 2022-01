ERC, Junts i la CUP fan pinya davant la Junta Electoral Central (JEC), que aquest dijous va donar cinc dies hàbils a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per retirar l'escó al diputat Pau Juvillà. Els tres partits independentistes reivindiquen un cop més el dictamen de la cambra que defensa l'escó del parlamentari anticapitalista i han reiterat la defensa de la sobirania del Parlament.

Denuncien la "intromissió" de la JEC, un òrgan administratiu

Al text els tres partits també denuncien la "intromissió" de la JEC, un òrgan administratiu "sense competències" per resoldre sobre la qüestió de l'escó de Juvillà. El diputat, també secretari tercer de la Mesa, està condemnat a sis mesos d'inhabilitació per desobediència per no treure llaços grocs del seu despatx a la Paeria.



L'òrgan també ha acordat expedir amb data d'aquest dijous la credencial de diputat per al seu substitut. La JEC desestima la petició de suspensió cautelar de Juvillà mentre el Tribunal Suprem estudia els recursos que han presentat tant el diputat com el Parlament, i avisa Borràs que, si no ho fa, hi pot haver "conseqüències jurídiques". L'àrbitre electoral no veu contradicció amb la seva decisió, perquè el seu dictamen "no és irreversible" i el Suprem el pot anul·lar.