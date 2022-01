El Parlament aprova el recurs contra l'ordre de la JEC de retirar l'escó a Juvillà

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem acompanyat de mesures cautelars en contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'escó al secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP, Pau Juvillà. ERC, JxCat, CUP i comuns hi han votat a favor, el PSC-Units s'hi ha abstingut mentre que Vox, Cs i PPC hi han votat en contra. La Mesa va decidir ahir dilluns elevar al ple la decisió de recórrer al Suprem. El portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, ha avançat que el seu grup denunciarà davant la JEC la votació d'avui que ha qualificat de "desobediència i martingala".

Juvillà té una sentència d'inhabilitació de sis mesos per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver desobeït la Junta Electoral territorial que va ordenar a la CUP la retirada dels llaços grocs que penjaven del despatx del grup municipal cupaire a la Paeria de Lleida durant la campanya electoral de les eleccions europees a les quals la CUP no es va presentar. El diputat de la CUP i membre de la Mesa del Parlament era llavors regidor a Lleida. La sentència del TSJC està a l'espera d'avaluació del Tribunal Suprem però de moment la JEC ja va ordenar la retirada de l'escó.

Amb el recurs el cas arriba així al mateix punt que ja es va donar en el cas de l'expresident de la Generalitat Quim Torra quan la JEC també va ordenar. De fet l'escrit de la JEC ja recorda el precedent en què el Suprem va avalar la potestat de la Junta Electoral Central per retirar l'escó a un diputat condemnat. En el cas del president Torra se li va retirar l'acta de diputat tot i que va continuar exercint la presidència de la Generalitat fins la inhabilitació definitiva. En el cas de Juvillà caldrà esperar el dictamen del Suprem que jurisprudència a la ma donarà la raó a la JEC i llavors quedarà en mans de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, si retira o no l'acta de diputat a Juvillà malgrat no haver sentència ferma. En cas de no fer-ho, Borràs s'exposa a ser acusada de delictes com prevaricació i desobediència.