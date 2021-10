L'exvicepresident del Parlament Josep Costa ha estat detingut pels Mossos d'Esqudra per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que el passat 15 de setembre decidís no comparèixer en seu judicial, on se l'investiga per un suposada causa de desobediència de l'anterior mesa de la cambra legislativa. Arran de la detenció, Costa es veurà obligat a comparèixer davant la magistrada i, presumiblement, quedarà en llibertat tot seguit. El 15 de setembre sí que van acudir a declarar l'expresident del Parlament Roger Torrent i els exmembres de la mesa Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. El TSJC va decidir no tornar a citar Costa però es va reservar la possibilitat de fer-lo comparèixer "mitjançant la força pública".



En concret, la Fiscalia acusa els membres independentista de la mesa de permetre dos debats parlamentaris sobre autodeterminació i monarquia el novembre del 2019, tot i els advertiments dels lletrats de la cambra perquè podien vulnerar la prohibició del Tribunal Constitucional.



En un vídeo difós aquell 15 de setembre, quan va anunciar que no acudiria al TSJC, Costa va explicar que no reconeixia l'autoritat del tribunal "per jutjar cap acord del Parlament". I va afegir que "no té sentit dialogar amb uns jutges i fiscals repressors, que no entenen conceptes bàsics com la separació de poders. L’objectiu és derrotar-los a Europa. Per això he decidit no anar avui a declarar".

Rebuig independentista a la detenció

La detenció de Costa ha provocat la reacció i crítiques habituals de l'independentisme. Dirigents de Junts per Catalunya, ERC, la CUP, Òmnium Cultural o l'ANC s'han concentrat davant el TSJC en suport a l'exdiputat i, per exemple, l'expresident Carles Puigdemont ha titllat d'"il·legal" la detenció a través de Twitter. Segons ell, el dia triat per a la detenció -el quart aniversari de la DUI- "no és cap casualitat". Òmnium Cultural ha manifestat que la detenció és una "aberració democràtica".