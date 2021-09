La mesa del Parlament de l'anterior legislatura declara davant els tribunals

L'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha arribat al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per declarar per desobediència al Tribunal Constitucional (TC). Ho ha fet al voltant de les nou del matí acompanyat de diversos consellers del Govern, com Josep Maria Argimon, Victòria Alsina, Tània Verge, Natàlia Garriga o Josep Gonzàlez-Cambray. També l'han rebut representants de partits i entitats independentistes, entre els quals s'ha pogut veure Oriol Junqueras, Dolors Sabater, Elisenda Paluzie o Marcel Mauri; així com la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La fiscalia acusa Torrent de permetre dos debats parlamentaris sobre autodeterminació i monarquia el novembre del 2019, tot i els advertiments dels lletrats de la cambra perquè podien vulnerar la prohibició del TC. Aquest dimecres també estan citats com a investigats atres tres exmembres de la Mesa de la cambra catalana: Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa.

A la porta dels jutjats, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat que el judici a Torrent i la resta de membres de la Mesa anterior no és un element que invalidi la taula de diàleg, contradient així els independentistes que clamen que no es pot seure a negociar amb l'Estat que manté elements que consideren repressius. "Aquesta persecució per part de l'Estat evidencia més que mai que el camí mai podran ser els tribunals, que els camins per resoldre el conflicte polític ha de passar i passarà sempre per la paraula, pel diàleg, per la negociació, per tornar al terreny polític allò que mai havia d'haver passat al terreny dels tribunals", ha dit la republicana.

La portaveu d'Esquerra, a més, creu que el fet que hi hagi judicis com aquest i elements de repressió demostra "que el principal camí és la negociació", i que per això s'ha de posat tant valor "un procés de negociació que pot recomençar per solucionar el conflicte polític". "Això requereix de la política per poder assolit l'amnistia i l'autodeterminació. I no deixarem de defensar a tot arreu que la solució és la que recull els grans consensos de país", ha sentenciat. Vilalta ha volgut començar i acabar la seva intervenció mostrant "tot el suport" d'ERC a Torrent i els altres membres de l'antiga Mesa. "Estem al seu costat i els defensarem sempre. Estan aquí per haver fet el que havien de fer, el que tenien el deure de fer: defensar la paraula, la democràcia, el Parlament com a institució i seu de la sobirania popular", ha conclòs.