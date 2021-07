El TSJC desestima els recursos de Torrent i els altres membres de la Mesa del Parlament acusats de desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat els recursos de súplica presentats per l'expresident del Parlament de Catalunya Roger Torrent i pels tres exmembres de la mesa Eusebi Campdepadrós, Adriana Delgado i Josep Costa, contra la causa per desobediència que s'articula contra ells des del 16 de març, quan el tribunal va admetre a tràmit la querella de la Fiscalia. En concret s'investiga si l'actual conseller d'Empresa i la resta d'acuisats van desobeir el Tribunal Constitucional per tramitar una proposta de resolució sobre el dret d'autodeterminació i una altra que reprovava el rei Felip VI.

La declaració sobre el rei reiterava una reprovació al monarca després que el Tribunal Constitucional hagués declarat inconstitucional un altre text en el mateix sentit. Als recursos, els demandants adduïen que el TSJC ha deixat de ser competent per veure la causa en tant que cap dels quatre ja no forma part del Parlament, no és, per tant, aforat, i perd el dret a la doble instància judicial si el cas no es deriva a un jutjat ordinari.

El TSJC es queda la causa contra Garriga

D'altra banda, el TSJC s'ha declarat competent per jutjar la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, processada pels preparatius de l'1-O juntament amb una trenta d'alts càrrecs de la Generalitat. El tribunal al·lega que Garriga, que llavors era directora de Serveis de la Vicepresidència de la Generalitat, és aforada i per això la causa és competència seva, a diferència d'altres investigats dels quan no n'assumeix els casos.