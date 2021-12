Restauració, cultura i oci nocturn, entre la sorpresa i la indignació per les noves restriccions

La cultura, la restauració i l'oci nocturn han rebut amb sorpresa, indignació i resignació les mesures anunciades pel Govern aquest dilluns, que imposen el tancament de discoteques i aforaments d'entre el 50% i el 70%, a més del toc de queda entre 1h i 6h. Unes mesures que haurà d'aprovar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en les properes hores i que arriben a les portes de Nadal, un dels moments de l'any amb més facturació i activitat, i que han provocat les queixes dels sectors afectats i la demanda d'ajudes econòmiques per fer-hi front, segons recull l'ACN.

Els sectors afectats demanen ajudes econòmiques per fer-hi front

A l'oci nocturn, el nou tancament l'ha agafat per sorpresa. El president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i gerent de Razzmatzz, Lluís Torrents, ha dit en declaracions a l'ACN que "esperaven" mesures de "tancament general" però no pas les anunciades per l'executiu, i que al seu entendre només afecten "un sector petit de la població" que a més és majoritàriament jove i "menys vulnerable" davant del virus. Torrents avisa a més que, com anteriorment, la població jove "buscarà la forma clandestina i sense control" per divertir-se de nit.



Torrents ha admès que estan "emprenyats i decebuts", a més de "sorpresos". "Esperàvem mesures, si la situació era complicada, per baixar el ritme general de vida, com s'ha fet a Portugal o Països Baixos", ha admès Torrents.



"La mesura afecta la línia de flotació de la cultura, la música, i també a un públic com el jove que ja prou problemes té", ha lamentat el responsable de la sala Razzmatazz i president de l'associació que les agrupa totes.

Per la seva banda, les patronals de la restauració i l'oci nocturn han reaccionat amb indignació a les noves restriccions. En declaracions a l'ACN, Joaquim Boadas, president de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, ha anunciat que l'entitat impugnarà les decisions i que demanarà al TSJC que dicti mesures cautelaríssimes perquè no s'apliquin mentre resol el litigi. De la seva banda, Fernando Martínez, secretari general de Fecalon, ha lamentat a Catalunya Ràdio que no s'hagi pensat en altres mesures que al seu parer serien més efectives, com ara tancar els col·legis o confinar quinze dies tota la població.



Les dues patronals han lamentat unes mesures que es prenen en una de les temporades més importants de l'any per als sectors de la restauració i l'oci nocturn. "Un gerro d'aigua freda", ha admès Martínez. Boadas, de la seva banda, ha lamentat també haver-se assabentat de les mesures "quan ja s'han decidit".



Boadas afirma, a més, que les mesures s'han pres en funció d'una "alarma que no existeix", i ha subratllat que la incidència acumulada dels darrers 14 dies mostra que els contagis es donen, principalment, entre els menors de 15 anys, "que no són target principal ni de restauració ni d'oci en horari nocturn". També ha apel·lat al fet que la taxa de vacunació supera "un 10%" la de països com Alemanya o que a les UCI, nou de cada 10 pacients ingressats per Covid no estan vacunats. Per tant, i al seu parer, les dades "no justifiquen aquestes mesures tan dràstiques".



De la seva banda, Martínez ha admès que l'anunci de noves mesures els enganxa "amb neveres plenes i tota la contractació programada". En aquest sentit ha subratllat que els 15 dies per als quals estan previstes les mesures en un principi són "fonamentals". Cap d'Any és "la meitat de facturació de l'oci nocturn" els últims compassos de l'exercici, segons els càlculs de l'entitat.

La cultura, amb les entrades venudes

La cultura, d'altra banda, haurà de reduir aforaments al 70% i en molts casos l'anunci els ha agafat amb totes les entrades ja venudes. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre (ADETCA), Isabel Vidal, ha lamentat que és "una notícia dura" i que "no esperaven". De fet, Vidal ha reconegut que abans que una reducció d'aforament esperaven la petició del certificat Covid-19 perquè "dins els teatres es compleixen les mesures de seguretat amb la mascareta".



Així mateix, Vidal ha demanat ajudes econòmiques al Departament de Cultura i a les administracions per "rescabalar aquesta pèrdua d'ingressos tan importants", ja que el Nadal és l'època de recaptació més gran als teatres, segons informa Pere Francesch de l'ACN. "Seguirem treballant i ho hem de gestionar de la millor manera que puguem", ha afegit.

Demanen respectar les vendes anticipades per les funcions

La presidenta d'ADETCA també ha assenyalat que són conscients que "altres activitats patiran restriccions més dures i que la situació és molt complicada i l'haurem de passar entre tots".



El president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha manifestat que és "una mesura dura" que tindrà un "perjudici important" pel sector, ja que arriba en una època de gran afluència a les activitats culturals com és el Nadal. Tot i això, Tarrazón ha admès que si el Govern ha decidit tirar-ho endavant és perquè creuen que "és necessari".



En aquest context i a l'espera de conèixer "la lletra petita" de les mesures, ha demanat, en declaracions a l'ACN, el salconduit cultural i que es respectin les vendes anticipades per a les funcions. També ha reclamat al Govern que acompanyi el sector cultural per a fer front a "les dificultats que aquestes mesures comportaran".



D'altra banda, les noves restriccions han caigut com una galleda d'aigua freda a les entitats, moltes de les quals estan preparant aquests dies funciones clàssiques per Nadal com Els Pastorets. El Centre Cultural de Pineda de Mar era en ple assaig aquest dilluns quan es va saber. La sala del Centre Cultural, amb 290 cadires i pràcticament totes les entrades venudes per a set dies de funcions, haurà de recol·locar ara en temps rècord a centenars de persones, unes 90 per sessió. "Respectarem les restriccions però és dur per a les entitats culturals. Se'ns fa molt difícil treballar d'aquesta manera", ha dit la presidenta de l'entitat, Ester Deprius, en declaracions a l'ACN.