Noves restriccions per frenar els contagis: toc de queda, màxim 10 persones i tancament de l'oci nocturn

El Govern ha anunciat noves restriccions per frenar l’avenç de la pandèmia, que està batent rècords de contagis i "avança sense fre": La reducció de les trobades a 10 persones, el tancament de l’oci nocturn, la implantació del toc de queda i la reducció d’aforaments al 50% en restauració i al 70% en cultura i gimnasos, així com la tornada al teletreball. "El Govern és conscient de l’impacte que generen les restriccions, especialment en aquestes dates, i no es faria si no fos estrictament necessari", ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.



El toc de queda s'aplicarà a partir de divendres d'una a sis de la matinada si ho autoritza el TSJC

La portaveu ho ha explicat acompanyada del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que han comparegut després de la reunió de la Comissió delegada en matèria de Covid-19, presidida pel president Pere Aragonès, que ha analitzat les propostes del comitè assessor.



Segons han explicat, pel que fa al toc de queda, la intenció és aplicar-lo d’una a sis de la matinada. Es presentarà una resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè el validi, i si ho fa, entrarà en vigor el proper divendres i durant un termini inicial de 15 dies. Serà igual per les altres restriccions, que també hauran de ser avalades pels tribunals. "Aquesta setmana ha canviat tot, s’estan batent rècords de contagis. Fins ara no havíem pres mesures però aquesta crescuda comença a ser desbordant", ha afirmat Plaja.

Els contagis s’han multiplicat els últims dies i s’han doblat en l’última setmana. Ha augmentat també la pressió hospitalària, amb més de 1.280 hospitalitzats i més de 300 pacients a les UCI. Segons els experts, els propers dies la variant òmicron, més contagiosa, serà dominant. "Els hi asseguro que això passarà. Hem de passar l’hivern, sabíem que era l’època del coronavirus", ha dit Argimon. La recomanació és reduir la mobilitat i també les interaccions socials, especialment per aquestes dates nadalenques.



Argimon ha instat la població a rebre la tercera dosi, per la qual hi ha 160.000 cites disponibles, però ha dit que "no serà suficient" perquè cal mesures amb "caràcter immediat". Queden exemptes de mesures restrictives les escoles, les residències de gent gran i activitats com les cavalcades, que es podran celebrar observant les mesures de seguretat i sense aglomeracions.