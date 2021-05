La restauració ja podt obrir des de les sis del matí fins a la mitjanit i les reunions socials podran ser de fins a 10 persones, en comptes de les sis fins ara. Aquest són els principals canvis aprovats pel Procicat aquest dijous. També s'elevarà de quatre a sis el màxim de persones per taula a la restauració. La limitació de les trobades socials a un màxim de deu persones ja ha rebut l'aval pertinent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La intenció del Govern és que el nou horari en la restauració entrés en vigor dilluns, però el TSJC ha estimat el recurs del Gremi de la Restauració i el nou horari entra en vigor aquest mateix dijous, després que s'hagi comunicat a les parts afectades. A més a més, força a ampliar l'aforament interior del 30% al 50%. Ara bé, dilluns l'aforament tornarà al 30%, a causa de la nova resolució de la Generalitat.



El Govern ja va anunciar la setmana passada que els bars podrien obrir a les sis del matí, però el Procicat ha decidit ara ampliar l'horari també a la nit i passar del tancament a les 23.00 hores a la mitjanit, una hora més. Les altres novetats en matèria de restriccions van ser les ampliacions d'aforaments en cultura i esports -fins al 70%- i universitats i en els comerços – fins al 50%-.

L'aixecament de les restriccions es produeix per la millora de la situació pandèmica a Catalunya, que acumula dies de baixada de contagis i també una menor pressió hospitalària. Amb tot, aquest dijous la velocitat de propagació o taxa Rt ha crescut, en passar del 0,74 al 0,75, un nivell que segueix indicant un decreixement de la pandèmia. En paraules del secretari general de Salut, Marc Ramentol, "era esperable" que arribés un alentiment en el descens dels indicadors, per l'augment de la interacció social que han provocat mesures com el final del toc de queda. "Significa que el confinament nocturn era una mesura efectiva. Per això la vam aguantar tants mesos", ha afegit.



El risc de rebrot ha baixat un punt i ara està en 123 i en les darreres 24 hores s'han comunicat 926 casos i 12 noves morts. Ara mateix ja hi ha més d'un terç de la població catalana que ha rebut almenys una dosi de la vacuna.

Escola primària sense mascareta?

D'altra banda, el protocol que Educació i Salut han enviat aquest dijous als centres escolars per organitzar el curs vinent obre la porta a retirar la mascareta a primària en l'inici de curs segons la situació epidemiològica. Tot i això, el text manté ara per ara l'obligatorietat tant a primària com a secundària però obre la porta a que es pugui relaxar entre els 6 i els 11 anys segons avanci la pandèmia. "Tenint en compte les previsions i l'experiència publicada en altres països, tot fa pensar que seria el primer col·lectiu dins de l'escola sobre qui podríem relaxar la mesura", ha afirmat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. A més, es mantenen els grups bombolla però es podrien combinar en espais a l'aire lliure, com els patis.